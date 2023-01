Arranca la segunda vuelta del campeonato de Tercera RFEF, en la que todos los equipos apuran al máximo sus opciones para cumplir sus objetivos. La semana ha sido movida en Bouzas, con la destitución de Chema Rico como máximo responsable del equipo. De momento, el club todavía no ha cerrado la contratación de un nuevo técnico, por lo que en el banquillo estará esta tarde el segundo entrenador. Son varios los nombres que se barajan, pero la directiva no quiere dar pasos en falso y a día de hoy todavía no hay nada cerrado.

En lo meramente deportivo, los aurinegros se miden esta tarde a un rival directo en la lucha por el ascenso. En la primera jornada del campeonato, boucenses y ourensanos empataron a un tanto. Ahora, el Rápido aventaja a la UD en un solo punto; de ahí que la victoria sea imprescindible para los dos equipos. Los boucenses deberán superar un escollo importante, además del rival que va a tener enfrente. Tras la disputa de la primera vuelta, el Rápido es el antepenúltimo equipo clasificado como conjunto local y ese es el gran escollo a superar. El equipo solamente ha logrado dos victorias tras la disputa de ocho partidos, y si consigue remediar ese problema, dará un paso importante para pelear por la primera plaza. Antes del inicio se presentarán todos los equipos y al acabar habrá una verbena. Campo y hora: Baltasar Pujales. 19.30. Árbitro: Pereira Ferreiro.