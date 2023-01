No ha sido un buen comienzo de año para el Iberconsa Amfiv. Los de Vigo llegaban a la capital de España dispuestos a remendar de alguna manera la actuación que habían tenido ante el CD Ilunion en el partido anterior, aquel disputado en noviembre en O Berbés. En aquella ocasión los de Madrid conseguían ponerse por delante con un segundo cuarto que sentenciaba el encuentro. Lamentablemente las cosas parecieron mimetizarse en el partido de ayer. Tras un primer cuarto en el que los de César Iglesias mostraron una buena cara, jugando de forma ordenada e intentando competir ante un equipo superior por plantilla y presupuesto, el segundo cuarto volvía a traer recuerdos del encuentro disputado en Vigo.

Durante los tres primeros minutos del segundo periodo, el Iberconsa mostró signos claros de falta de concentración y eso se tradujo en varias pérdidas de balón que propició que el Ilunion se escapase de veinte puntos en el marcador, consiguiendo una ventaja que no iban a dejar escapar. El resto del segundo cuarto no mejoró para el Iberconsa, que no lograba entrar en partido, lo que hizo que Ilunion llegase al descanso con una diferencia de 33 puntos.

Los últimos veinte minutos siguieron la misma tónica del segundo cuarto, con un Ilunion en el que todos sus jugadores se iban repartiendo el protagonismo anotador., aprovechándose de los errores del Iberconsa y mostrando el fondo de armario con el que cuenta el conjunto madrileño. El final se saldó con un 112-60 y con un Ilunion que no renuncia a disputarle el liderato de la liga al Amiab Albacete.

Luis Jasso y Terry Bywater se repartieron el puesto de máximo anotador de su equipo con 19 puntos. Warburton y García Quiles terminaron con 18 puntos y Latham y Diallo acabaron el encuentro con 12 puntos. El máximo anotador del partido fue Agustín Alejos, que terminaría con 21 puntos y Julio Vilas y Jeison Betancourt consiguieron 15 puntos respectivamente.

“Ha sido un partido en el que hemos competido tres minutos”, lamenta el entrenador del Iberconsa, César Iglesias. “Hemos tenido muchísimas pérdidas de balón en saques que han causado un parcial. A partir de ahí ciertos jugadores se han venido abajo, han cometido errores continuos tanto en pases como en defensa. Ellos han hecho un buen trabajo defensivo y han estado muy acertados porque todos los jugadores han estado en la faceta anotadora destacados, tanto interior como exterior”.

“No estoy descontento con el juego del equipo a nivel táctico pero sí de los errores infantiles, que no nos podemos permitir”, apunta Iglesias. “Tenemos que afrontar con otra mentalidad estos partidos. No se puede dar a un equipo como Ilunion veinte puntos de contraataque por pérdida de balón, por jugar blando y por no estar agresivos. Hay que afrontar con otra mentalidad estos partidos. Y volvemos a lo mismo: anotamos 60 puntos con veinte pérdidas de balón pero es que ellos meten 112 y eso se debe a nuestro nivel defensivo. Es una losa que tenemos desde principio de temporada”.

“Estamos jugando, prácticamente, con un solo quinteto y los jugadores al tener tantos minutos cometen errores”, admite. “Tampoco tienes muchos cambios para minimizar los errores y eso te hace entrar en bucle. No tienes la oportunidad de estar tres minutos en el banquillo y eso te ayuda a reflexionar y a pensar de otra manera”.

El partido de la próxima semana se disputará el sábado a las 16.00 en O Berbés ante el Fundación FDI Villa de Leganés y será retransmitido por Teledeporte.