Victoria trabajada del Celta Zorka Recalvi, que se tuvo que poner el mono de trabajo para sumar la decimosegunda victoria de la temporada, consolidándose en la cuarta posición del grupo, a dos victorias del los líderes, que se verán las caras esta mañana en Badalona.

El partido se puso de cara para el equipo que entrena Cristina Cantero desde el principio, con una diferencia que parecía que sería importante, 8-2. Sin embargo, el equipo norteafricano le imprimió al partido un ritmo alocado, que perjudicó notablemente al cuadro vigués, que perdía por cuatro puntos al finalizar los primeros diez minutos de juego.

Las cosas no cambiaron demasiado en el arranque del segundo cuarto. El partido estaba alocado, y eso no le venía bien al equipo entrenado por Cristina Cantero, que intentó por todos los medios rebajar la intensidad, y que se jugara a lo que querían las viguesas y no las melillenses.

Así, poco a poco las cosas fueron volviendo a su sitio, y el Celta Zorka Recalvi conseguía ponerse de nuevo por delante en el marcador, llegando al descanso con seis puntos de ventaja que, en cierto modo, era una buena renta tal y como se habían desarrollado las cosas en los dos primeros cuartos.

Tras el paso por el vestuario, el cuadro vigués controló el partido, apostando por administrar la ventaja que tenía en el marcador. La exjugadora de Ferrol Patricia Benet llevaba el peso del cuadro visitante, pero las viguesas tenían el control del partido, imponiendo el ritmo de juego que más le convenía. Al final del tercer cuarto, el Celta Zorka Recalvi había incrementado ligeramente su ventaja en el marcador, 53-45, por lo que tal y como se estaba desarrollando el juego, tenía todo a su favor.

Lo que dejaba claro el parcial del cuarto era que los dos equipos intentaban que el trabajo defensivo fuera clave para hacerse con la victoria final. En ese aspecto, las viguesas lo hicieron mejor, al conseguir que las norteafricanas solamente hicieran cuarenta y cinco puntos tras treinta minutos de juego.

Los últimos diez minutos de partido no tuvieron demasiada historia. El cuadro vigués llegó a tener diecisiete puntos de ventaja, siendo capaz de administrar su renta hasta el final del encuentro.

Destacar el partido de Alejandra Sánchez, que jugó poco más de quince minutos, tras dos entrenamientos con el equipo. Su números fueron buenos, con 3 de 4 en tiros libres, dos rebotes y una asistencia. El próximo sábado, el equipo vigués viajará hasta Barcelona, para medirse al Lima Horta.