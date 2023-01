Montañeiros Celtas obtuvo tres oros y dos platas en el Campeonato Gallego de Bloque, en Riazor. Quedaron campeones Xián Peláez (Sub 18), Mara Rodríguez (Sub 18) y Juan Correa (Sub 16) y subcampeones, Lucía Lores (Sub 16) y Xoel Lores (Alevín). El club logró la tercera posición anual por clubes.