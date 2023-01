La victoria del pasado miércoles ha sido la primera a domicilio de este curso. Encima, frente a un candidato a todo y vigente campeón de Copa de la Reina. No han sido solo dos puntos que alivian la situación clasificatoria, sino una inyección de moral espectacular para afrontar con más garantías incluso una segunda vuelta liguera en la que la escuadra miñota disputará en casa ocho de los once encuentros en juego.

Eso será en Liga. Es Europa lo que ocupa ahora. Y lo que ilusiona. El Mecalia Guardés facturó con sendos resultados contundentes los dos partidos que jugó en su hogar. Fue hace un mes, en la inauguración de la reforma de A Sangriña, con el JuRo Unirek VZV neerlandés como rival. En esa tercera ronda de la competición continental, el Mecalia venció en la ida del sábado (37-22) y repitió en la vuelta del domingo (35-17).

La aspiración es repetir doble victoria. Pero, por encima de todo, lo más importante es pasar de ronda. Los cuartos de final esperan en el horizonte y un impulso como el de la Copa Europea es algo positivo para todo lo demás. Así lo entienden directiva, cuerpo técnico y jugadoras. Todos los estamentos del club están muy ilusionados con seguir subiendo peldaños. El siguiente llega del gran norte. Desde las Islas Feroe. El H71 es un habitual de esta competición y el gran dominador de la Liga de su país, un archipiélago situado en medio del Atlántico, entre Dinamarca –cuya corona tiene ascendencia ahí– e Islandia.

Un rival muy joven

Se trata de una plantilla muy joven, con tan solo una jugadora de 25 años y una notable cantidad de deportistas por debajo de la veintena. Juega un balonmano enérgico y directo y pondrá toda la carne en el asador para seguir viajando por Europa. El club es nativo de la localidad de Hoyvík, que, con su crecimiento de las últimas décadas, ha pasado a ser un barrio de la capital Tórsvhan, cuyo significado es, literalmente, Puerto de Thor. En esta ocasión, el puerto que acogerá la acción será el de A Guarda, con A Sangriña como martillo y las jugadoras de rojo y blanco ejerciendo de diosas de Asgard.

Las jugadoras se han recuperado bien del largo viaje a Málaga. Sobre todo porque ganar no cansa. A excepción de Júlia Nuez, todas están disponibles para la doble cita. Ya se sabe que el que pega primero pega dos veces. Por eso, el conjunto miñoto saldrá a por todas desde el minuto 1 del choque del sábado, en busca de un buen resultado que permita afrontar con plenas garantías la resolución del domingo.

Pabellón y hora: A Sangriña. 19.00 (TVG2).

“Tenemos ganas de notar el calor del público”

Satisfecho tras la victoria en Málaga, Abel González ya se enfoca en el reto europeo, consciente de que quitarse la losa de no ganar a domicilio es un impulso perfecto para el envite. “El equipo ha encontrado el camino de la victoria fuera de casa. Es importante y estoy seguro de que nos va a dar un plus más para hacer las cosas aún mejor en la eliminatoria europea”, destaca. “Tenemos ganas de volver a nuestra casa y notar el calor del público. Sabemos que siempre es un plus de motivación y que es muy importante tener ese apoyo. Todavía no lo hemos podido disfrutar en Liga, pero ya sabemos lo que es en Europa por la eliminatoria anterior y en esta también se va a notar. La afición nos va a empujar para hacer las cosas bien”, explica el preparador de San Juan de la Arena, que no duda en afirmar que “el equipo está bien” tras el esfuerzo intersemanal. “Una victoria anima más, aunque la paliza del viaje y de un partido intenso no te la quita nadie. Dosificaremos esfuerzos y repartiremos minutos y seguro que todo el mundo va a coger ritmo y ánimos para lo que tenemos por delante”, argumenta González. Y sobre el H71, el entrenador del Mecalia lo define como “un equipo joven, que practica balonmano nórdico, con defensas cerradas y fuertes en zona central” gracias a la envergadura de su bloque. “Tienen capacidad de lanzamiento exterior y de juego en la primera línea y, sobre todo, su extremo izquierdo, que es de las que mejor finaliza”, concluye.