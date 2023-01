El Valinox Novás concluirá la temporada de Honor Plata Masculina el último fin de semana de mayo. Quizá incluso en junio, si disputa la promoción con el antepenúltimo de Asobal. El ascenso a la máxima categoría, también el directo de las dos primeras plazas, se erige como hipótesis viable. El equipo colidera el grupo 1 junto al Nava. Aunque todavía queda por definir cuántos, ambos arrastrarán muchos puntos a la segunda fase (los obtenidos contra los rivales que los acompañen). En el grupo 2, solo Puerto Sagunto parece emularlos. La directiva que ha situado al club rosaleiro en el mejor momento de su medio siglo de existencia podría no participar de ese hito. El presidente, Andrés Senra, y todos sus compañeros habrán agotado algunos días antes su segundo mandato. No desean presentarse a la reelección. Aguardan candidatos. “Es una decisión que no puede depender de los resultados que se den de aquí al final. Lo venimos hablando desde hace tiempo”, aclara el presidente. Como Moisés ante el Jordán, con la tierra prometida a la vista, sienten que su tarea como guías ha concluido.

Esa sensación de fin de ciclo que la junta ha ido masticando a nivel interno se publicitó el pasado 31 de diciembre, en la asamblea de socios. Suele acudir medio centenar. Asistieron apenas treinta. Influyó la fecha, la coincidencia con la popular “andaina” de San Silvestre… “Vivimos el último año con la otra familia”, bromea Senra. “Teníamos que haber realizado la asamblea desde el día 22 y la habíamos dejado pasar. El tiempo se nos echó encima”. Escasas horas antes de las campanadas, con la aprobación de los puntos ordinarios garantizada, Senra anunció: “El mandato termina este curso y la intención es no seguir.”.

Todos los miembros de la directa secundan esa postura. Los vicepresidentes, Rogelio Senra y Roberto Fernández; el tesorero, Rafa Vicente; la secretaria, Malena Pérez, y los vocales Juanjo Sobrino, Carmen Araújo, Ángel Nogales, José Cobos, Kiko García, Pablo Alonso y Beti Rodríguez tampoco optarán a revalidar sus puestos. Las elecciones, si proceden, se convocarán para el 21 de mayo.

Senra considera que han cumplido sobradamente su plan de transformación de la entidad en estos ocho años de gobierno. Su diagnóstico es positivo incluso con una pandemia que ha distorsionado la radiografía. “La evolución ha sido importante”, asegura.

La actual directiva asumió el Novás con una deuda que superaba los 60.000 euros y con 550 socios. Aunque alcanzaron el déficit cero y bordearon el millar de socios, una cifra esplendorosa en una villa de 6.000 habitantes, el impacto del COVID ha sido notable. El club se encuentra en periodo de recuperación. “Generamos deuda con la pandemia, no es muy grande pero ahí está y la estamos intentando solventar lo antes posible”, explica Senra. El número de socios ha repuntado hasta los 850. Pero sobre todo se muestra orgulloso de las licencias de categorías inferiores, que han doblado respecto a 2015. “A nivel mediático hemos pegado un salto importante. Hemos sido referente en los últimos años”, añade.

El equipo sénior ha reflejado este progreso. El Novás siempre aspiraba al ascenso a Honor Plata. Lo había conseguido en un par de ocasiones en el siglo XXI, pero de manera efímera, sin permanecer más de una temporada. “El club había tenido dos experiencias en esta competición, pero con más pena que gloria. Ahora hemos pasado de una salvación agónica a ir creciendo cada año. Peleamos por el ascenso a Asobal seriamente hace dos y en este vamos por el mismo camino. Nos hemos estabilizado”, celebra.

Con tal análisis, el plan de cese obedece a causas personales. “La razón es principalmente el desgaste”, revela. “Son ocho años al pie del cañón con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Creemos que necesitamos un respiro y que entre otra gente con aire fresco, nuevas ideas, nuevas ilusiones, con ganas. Por nuestra parte las sigue habiendo, dejar esto no es fácil, es un cambio de vida importante. Es dejar algo que quieres, por lo que has trabajado y puesto mucho empeño. Pero la cabeza nos pide este descanso”.

Han pasado casi dos semanas desde el anuncio. No se han producido reacciones en el entorno que hayan trascendido. “Empieza la gente a hablar, a preocuparse un poco, a pedirte que sigas. Pero nadie se ha posicionado”, confirma. “Al menos a mí o a mis compañeros de directiva no nos ha llegado ningún mensaje. No es fácil dar ese paso. Veremos cómo van sucediéndose las semanas. Lo ideal es que empiece quedar clara la estructura antes de mayo para planificar la temporada que viene”.

Senra no quiere plantearse ni una junta rectora provisional ni su continuidad forzada. “De primeras, si no aparece ningún candidato, veremos cómo reacciona el ayuntamiento entre otras administraciones. A día de hoy, lo que queremos transmitir es que no hay intención de continuar, aparezca o no aparezca otra junta”.

Ya se anticipa a sí mismo la nostalgia que sentirá al día siguiente de dejar el cargo; ese comezón si se asciende “y también si no”. Pero a la vez no se le ocurre mejor legado que dejar al Valinox Novás en Asobal: “Sería culminar esta etapa de la mejor manera posible. Y es una posibilidad que va a estar ahí”. Si el club alcanza esa tierra de leche y miel, ellos reposarán felices a este lado del Jordán.