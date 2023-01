La selección española de balonmano arrancó su andadura el Mundial de Polonia y Suecia con una convincente victoria, tras imponerse este jueves por 30-25 a Montenegro, en un encuentro en el que los Hispanos castigaron con saña cada una de las numerosa exclusiones, sobre todo en la primera mitad, del conjunto balcánico.

Un triunfo que permite al equipo español, vigente subcampeón de Europa, poner pie y medio en la segunda fase del torneo, dada la a priori clara superioridad de los de Jordi Ribera sobre Chile e Irán, los otros dos integrantes del grupo A.

Como si de una partida de ajedrez se tratase ambos entrenadores trataron de sorprender al rival con sus propuestas, así si Montenegro apostó de partida por la presencia de dos centrales para mejorar la fluidez de la circulación, España tiró de kilos y centímetros para buscar el lanzamiento exterior. Apuestas iniciales de las que salió vencedor el conjunto balcánico, que cuando no hizo llegar el balón al pivote Nemanja Grbovic, sacó a relucir el poderos brazo derecho del lateral Branko Vujovic.

Hecho que, unido a las paradas de Nebojs Simic, que arrancó el duelo en la misma línea que le ha llevado a encabezar la estadística de mejor guardameta de la Bundesliga alemana, permitió a Montenegro situarse con una renta de dos goles (1-3) en el marcador.

Pero para superar a esta España de recursos casi infinitos no basta con una buena circulación de balón y mucho menos cuando cada dos por tres, como fue el caso de Montenegro, se cuenta con un jugador menos por las continuas exclusiones. Una circunstancia que los Hispanos no desaprovecharon no sólo ya para igualar la contienda (7-7), sino para dar la vuelta por completo al encuentro como reflejaron los tres goles de ventaja (10-7) que los de Jordi Ribera contaban a falta de doce minutos para llegar al descanso.

Y es que la defensa 5-1 por la que apostó el conjunto español en cada una de sus superioridades numéricas no pudo atragantarse más a Montenegro, que poco a poco comenzó a verse reducido en ataque a los latigazos de Branko Vujovic. Insuficiente para contener a una España, que sustentada en las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas en defensa, y en los goles de los extremos y pivotes en ataque pareció dispuesta a romper el encuentro tras situarse con una renta de cuatro tantos (13-9).

Pero las exclusiones, casi consecutivas, de Jorge Maqueda y Miguel Sánchez-Migallón impidieron a los Hispanos abrir una brecha mayor como señaló el 15-12 con el que se llegó al descanso.

Una renta que España vio decrecer a medida que aumentaba el número de paradas que Simic contabilizaba en la segunda mitad hasta situar el marcador en un más que inquietante (18-17) para los de Jordi Ribera. Pero al igual que ocurrió en el primer tiempo Montenegro se empeñó el dilapidar sus opciones con exclusiones, algunas claramente evitables como la que sufrió Vuk Lazovic por interrumpir el saque de centro del equipo español.

Un error que los Hispanos castigaron con saña, tras endosar un parcial de 3-0 a los balcánicos que permitió al conjunto español su máxima renta de cuatro tantos (21-17) a punto de alcanzar el ecuador de la segunda mitad.

Sin, embargo, ni así se rindió la selección montenegrina que pareció en disposición de poder complicar los minutos finales a los de Jordi Ribera, tras situarse a dos goles a menos de diez minutos para la conclusión. Algo a lo que no estaba dispuesta España, que sabía que no puede sufrir el más mínimo tropiezo en esta primera fase si no quiere complicarse el camino a los cuartos de final, y mucho menos el joven central Ian Tarrafeta que con sus goles en los minutos finales mantuvo siempre la ventaja del conjunto español como reflejó el 30-25 final.