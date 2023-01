El piloto castellonense Joan Barreda (Honda) tuvo que abandonar ayer el Rali Dakar debido a una nueva caída, esta vez muy dura y al inicio de la novena etapa–entre Riad y Haradh sobre 358 kilómetros de especial–, que le obligó a ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de la capital saudí. En coches, Carlos Sainz volcó su vehículo en el kilómetro seis y mientras era trasladado también al hospital pidió que el aparato diera media vuelta y regresar a la carrera con su coche maltrecho, tras recibir asistencia. Barreda, que buscaba el triunfo de etapa para ganar tiempo y posiciones cara a la llegada del desierto puro, tuvo un accidente en el kilómetro 16 y, tras darse de bruces, notó un dolor en la espalda y fue trasladado a un hospital. El de Torreblanca, en su 13º Dakar, se quedó así sin opciones de éxito en el que podría ser su último Rali Dakar. Era octavo a 7.21 minutos del líder Skyler Howes.

“Lamentablemente, en el accidente el coche ha sufrido daños serios y no podrá ser reparado. Con gran pesar tenemos que abandonar el Dakar, pero lo importante es que no ha pasado nada grave”, publicó el madrileño en sus redes sociales.

En un primer momento, el triple campeón del Dakar pretendía esperar a que llegara su asistencia para intentar reanudar la carrera. Después, Sainz, según relató la organización del Dakar, “renunció a continuar en carrera” por su dolencia y fue evacuado en helicóptero al hospital de Riad para someterse a pruebas médicas.

Situación que volvió a dar un giro instantes más tarde, ya que los organizadores confirmaron que el de Audi quería “darse una nueva oportunidad” y, con ese objetivo, pidió “al helicóptero medicalizado que le trasladaba al hospital que diera vuelta y le llevara de nuevo a su vehículo”. Sainz regresó al punto en el que estaba su copiloto a la espera de que llegara la asistencia. Posteriormente, el español tomó la ruta de asistencia hasta el vivac con el objetivo de volver a reengancharse al Dakar, pero, una vez allí, el Audi no pudo ser reparado.

El adiós de Ramilo

El vigués Ricardo Ramilo confirmó también su adiós al Dakar. Seguía en competición con la idea de completar el recorrido aunque ya estuviese fuera de las clasificaciones tras no poder acabar alguna de las etapas, pero ayer su coche dijo basta. Lo hizo por un error algo absurdo ya que como confesó él mismo “uno de los mecánicos que revisó el nivel de agua del radiador se olvidó de volver a poner el tapón”. La revisión se produjo después de sufrir un aparatoso vuelco que sin embargo no dañó en exceso el bugy. Pero al revisar el nivel de agua del radiador se produjo el despiste que dejó el motor inservible. “Disgustado, pero aceptando la triste realidad de que un despiste tan simple arruinase todo el trabajo de un año, la inversión, los patrocinadores, la ilusión de todo el equipo y la de nuestros seguidores” explicó Ramilo. “Fue el único accidente que tuvimos después de 8 días de carrera y más de 4.000 kilómetros. Estas pequeñas cosas son decisivas en una carrera tan larga y dura como el Dakar. Para terminarlo, debes ser rápido para llegar a la meta antes del límite de tiempo, pero aún debes minimizar los errores porque es posible que no tengas tiempo para resolverlos y llegues tarde. Lo que significa que puedes quedarte fuera de la carrera como nos pasó a nosotros”.