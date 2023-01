El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, ha quedado apartado del cargo, en medio de fuertes presiones en su contra tras la polémica entrevista radiofónica en la que se mofó de Zinedine Zidane.

La FFF explicó que la decisión es resultado de un acuerdo entre el propio Le Graët y el comité ejecutivo, que se había reunido este miércoles con carácter excepcional para abordar la crisis sobre la continuidad del presidente.

En un comunicado, la federación precisó que el presidente está apartado de sus funciones hasta que se haga pública la auditoría que ha encargado la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, sobre la gobernanza de la institución, y en particular sobre las acusaciones contra Le Graët por acoso sexual de varias mujeres vinculadas a la institución.

En su lugar, y con carácter provisional, se queda al frente de la FFF el que hasta ahora era el "número dos", Philippe Diallo.

Le Graët compareció este martes ante la Inspección General de la Educación, del Deporte y de la Investigación, que a petición de Oudéa-Castéra está elaborando una auditoría sobre las prácticas de Le Graët al frente de la FFF.

En particular por las denuncias de acoso sexual de varias mujeres que han trabajado o han estado vinculadas a la federación, como la agente de deportistas Sonia Souid, que se ha quejado de que Le Graët la veía no como la profesional que es, sino "como dos tetas y un culo".

Las críticas en su contra se han disparado tras sus declaraciones del domingo al ser interrogado sobre Zidane, cuyo nombre había sonado para ponerse al frente de la selección, y sobre la posibilidad de que opte por irse a entrenar a otro club o a otra selección, una vez que se ha prolongado hasta 2026 a Didier Deschamps a las riendas del banquillo.

"Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...", respondió en un tono entre jocoso y de desdén.

Pero fue más lejos. A la cuestión de si había hablado con Zizou afirmó que, si le hubiese llamado, "no le habría cogido siquiera el teléfono", porque le habría dicho: "Hola señor, no se preocupe búsquese otro club, yo me quedo con Didier".