El Celta Zorka Recalvi sumó ayer su quinta derrota de la temporada en Paterna. Un partido en donde las viguesas, a pesar de no estar cómodas, consiguieron forzar una prórroga que fue letal para sus intereses.

Y es que el equipo entrenado por Cristina Cantero no fue capaz de adaptarse al arbitraje de Milkana Borges y Marcos Silvia. Lo que en una zona era falta, en la otra no lo era, y así es muy complicado jugar un partido. A Cristina Cantero le costó una técnica, y menos mal que se calló la boca, sino la expulsión era el siguiente paso.

Las valencianas sabían de la importancia del partido, y por ello consiguieron que las jugadoras que habitualmente van con el primer equipo se quedaran para medirse a las viguesas. Caso de la exceltica Laia Lamana, que acabó el encuentro con 23 puntos, la tercera parte del conjunto valenciano.

El Celta Zorka Recalvi no comenzó bien el encuentro. En los tres primeros minutos de juego encajó un parcial de 8-0 que obligó a Cantero a solicitar su primer tiempo muerto. Reaccionaron las célticas y el partido transcurría con las valencias por delante en el marcador, pero con ventajas que nunca pasaban los cinco puntos.

Tras el paso por el vestuario, el equipo céltico se puso por primera vez por delante en el marcador, con alternativas, y sin que ninguno de los dos equipos se escapase.

En los segundos finales del partido, el cuadro vigués dispuso del último balón para deshacer la igualada a 52 puntos, pero el plan no salió bien.

En el tiempo añadido, Paterna fue muy superior al conjunto céltico, que en ataque no sabía si podía jugar fuerte o no, ya que en un lado pitaban las faltas y en otro no.

A pesar de la derrota, las viguesas se mantienen en la cuarta plaza del grupo, con un partido menos, el que tienen pendiente con el Al Qázeres.