Gran balance para Galicia, pese al disgusto en la clausura, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Costa Blanca 2023. Las selecciones infantil masculina y cadete femenina se tuvieron que conformar con la medalla de plata tras acariciar el oro.

Infantil masculina

Los infantiles cayeron ante los anfitriones de la Comunidad Valenciana (27-29). La intensidad defensiva local obligó a los gallegos a remar contracorriente (3-6, min. 6). Pero el equipo de Menduiña nunca baja los brazos (10-10, min. 16). Dos fallos desde siete metros llevaron al 13-15 al descanso. Valencia volvió a salir mejor en el reinicio (16-22). Los gallegos sortearon una doble exclusión y se reengancharon con una presión asfixiante (27-28), pero una nueva exclusión frustró la remontada.

Cadete Femenina

Mismo verdugo y misma diferencia en la final cadete femenina (22-20). Partidazo de las gallegas, que fueron de menos a más gracias a su fantástica defensa. Sí estuvieron nerviosas e inseguras en el arranque ante una defensa 5:1 muy abierta de las valencianas (9-4, min. 19). Pumar, aunque el 6:0 funcionaba bien, apostó por el 3:3 y sorprendió. La segunda parte de Galicia fue de escándalo, defendiendo sin una sola exclusión y empleando con éxito el doble pivote en ataque. El gran nivel de la portera valenciana y cuatro penaltis fallados decidieron.

Infantil Femenina

La selección gallega infantil femenina no pudo poner el broche que deseaba y cayó ante Navarra (26-29) en la lucha por la quinta posición. Galicia sufrió problemas defensivos en la primera mitad y no pudo correr a la contra (12-15). En la reanudación mejoraron con una defensa individual que les otorgó dos balones para situarse a un tanto. Pero no acertaron.

Cadete masculina

Extraño partido de los cadetes, que fueron muy superiores en la primera mitad y desaparecieron en la segunda ante Madrid (35-28). El grupo dirigido por César Armán, que queda finalmente octavo tras haber logrado el ascenso de categoría, había quedado muy golpeado por lo sucedido en los dos partidos anteriores, con derrotas ante Cataluña y Aragón; esta última, muy similar. Ante los madrileños, llegaron al descanso con cinco goles de ventaja y en la segunda parte encajaron más de 20 goles.

Juvenil femenina

Flojo partido de las juveniles ante Murcia (27-35) en la despedida del campeonato. Mal inicio, con las gallegas incómodas sobre la cancha (9-17 al descanso). El conjunto dirigido por Manu López mejoró mucho en la segunda mitad, llegando a ponerse a una distancia de tres en varias ocasiones. Los fallos obligaron a arriesgar y Murcia sentenció.

Juvenil Masculina

Los juveniles, únicos que ganaron en la última jornada, lograron la medalla de bronce en la Copa de España a costa de Murcia (34-33). No fue el mejor partido de los gallegos, sin muchos objetivos y con las fuerzas justas. Galicia llegó a escaparse de cinco goles en la segunda mitad, pero una mixta de Murcia y varios errores igualaron el partido, que se fue a la prórroga y después a los lanzamientos de siete metros. Brais anotó el definitivo.