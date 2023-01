Vuelve el fútbol al campo de O Vao tras las vacaciones de Navidad, con un partido muy importante para el Coruxo. Los jugadores entrenados por los hermanos Montes reciben a un Bergantiños que ocupa puesto de descenso de categoría, pero a tres puntos de la salvación. Dos equipos con dos objetivos completamente diferentes. Para los de O Vao, sumar significa seguir cerca de los puestos de promoción de ascenso; mientras que para los de Carballo los tres puntos son un soplo de aire fresco.

El Coruxo cerró el ejercicio de 2022 con un balance muy positivo, pues sumo los seis puntos disputados ante Polvorín y Oviedo B, con lo que pudieron tomar un respiro y quedarse a dos puntos de la quinta plaza. Ahora solamente falta saber cómo le han sentado las vacaciones a los vigueses, y ver su vuelta a la competición tras quince días sin partido oficial. Además, se une otro hándicap importante, y es ganar en O Vao, la asignatura pendiente del equipo. De los siete partidos disputado en su campo, el Coruxo solamente ha ganado uno de ellos, en la quinta jornada ante el Laredo, empatando tres y perdiendo otros tres. De ahí que el gran objetivo sea ganar, y agradar a una afición que no falla y que cada quince días acude en buen número al camp de O Vao.

Jacobo Montes sigue sin poder contar con Mateo Míguez, que continúa con su proceso de recuperación tras someterse a una operación tras tratar su fascitis plantar. Su recuperación marcha por buen camino y podría reaparecer a finales de este mes. El técnico tampoco podrá contar con David Añón, que deberá cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

El equipo volvió a los entrenamientos hace quince días, y el técnico califica el trabajo del equipo como “muy bueno. El equipo no ha perdido la energía, la alegría de antes de irnos al parón. Ahora llega nuestra prueba de fuego, que es un partido en O Vao, en donde no somos consistentes”. Sobre el derbi ante el Bergantiños, Jacobo apuntó que “Sabemos que es un partido complejo, pero no hay excusas. Llevamos siete partidos en O Vao y sumamos seis puntos. Son números pírricos si queremos acercarnos a los puestos nobles de la categoría”.