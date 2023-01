Reparto de puntos en el derbi entre el Rápido de Bouzas y el Choco, que no satisface a ninguno de los dos equipos dada su situación en la clasificación.

No defraudó el enfrentamiento entre boucenses y redondelanos, ya que ninguno de los dos equipos quiso especular y apostando por un fútbol ofensivo. Los aurinegros comenzaron muy fuertes, presionando muy arriba, obligando a la defensa redondelana a emplearse a fondo, pero la falta de puntería de los jugadores del Rápido provocó que Cortegoso no se tuviera que emplear a fondo, ya que los disparos no iban entre los tres palos.

Estaba claro que el Choco buscaba una contra para adelantarse en el marcador, pero no fue de esa manera como se adelantaron en el marcador. A priori era una jugada que no aparentaba demasiado peligro, pero en esto apareció Félix en el área viguesa, completamente libre de marca, y se permitió el lujo de controlar el balón, bajarlo, y conectar una volea ante la que nada pudo hacer Brais, que solamente vio como se colaba el balón en su portería.

El Rápido de Bouzas intentó recomponerse tras el mazazo, pero le costó. El Choco estaba bien plantado sobre el terreno de juego, sobre todo en la faceta defensiva. El Rápido tocaba y tocaba el esférico, pero le costaba mucho meter el balón dentro. Aunque no es menos cierto, que cada vez que lo conseguían generaban peligro, por lo que el empate podía llegar en cualquier momento.

El Rápido logró la igualada a media hora para el final. Rico quemó todas las naves dejando una defensa con tres centrales y reforzando el centro del campo. El Choco tampoco se amilanó, y adelantó la defensa buscando un hueco para marcar y llevarse la victoria. Era un juego de ida y vuelta, y cualquiera de los dos equipos podía marcar y llevarse la victoria, pero finalmente el marcador no se movió.

Ficha técnica

Rápido de Bouzas: Brais; Naveira, Iago,_Aram (Iker, minuto 63), Carlos Alonso; Yago Pérez (Armengol, minuto 79); Millán (Carlitos, minuto 63), Torralbo (Pedro_Vázquez, minuto 79), Álex Rey y Cellerino (Maceira, minuto 72).

Choco: Cortegoso; Berni (Ronald, minuto 58), Yago Vázquez, Álex, Anxo Vilas; Ube (Toni, minuto 68), Juamma Justo; Comis (Xian, minuto 82), Félix, Samu_Vilariño (Cora, minuto 68) y Adri.

Goles: 0-1, minuto 17: Félix. 1-1, minuto 62: Millán.

Árbitro: Quintairos Rial, auxiliado por González Pérez y Rodríguez Barreiro. Amonestó a Pedro Vázquez, Álex Rey y Carlos Alonso por el Rápido de Bouzas y a Yago Vázquez, Comis y Ube por el Choco.

Incidencias: encuentro disputado en el Baltasar Pujales de Bouzas, que registró una buena entrada, con numerosos seguidores del conjunto redondelano.