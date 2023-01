El Celta Zorka Recalvi vuelve esta mañana a la actividad con la disputa de la segunda jornada de la segunda vuelta del campeonato, aunque realmente será el primer partido, ya que el que debía haber disputado el pasado miércoles ante el Al Qázeres en Navia, fue aplazado finales del próximo mes de febrero.

Las viguesas vuelven a la competición ante un rival directo en la lucha por el play off de ascenso, el Paterna. El conjunto valenciano ocupa la octava posición del grupo, a dos victorias de las viguesas, que se mantienen en la cuarta posición.

Uno de las grandes incógnitas del encuentro es saber el nivel que tendrá el equipo tras quince días de parón por las fiestas navideñas. Cristina Cantero, entrenadora céltica, reconoce que el equipo está en un buen nivel, aunque siempre hay la duda de cómo habrá sentado el estar tantos días sin partido oficial, máxime si tenemos en cuenta que durante varias fases, el equipo tuvo semanas con tres partidos.

No obstante, no es menos cierto que el descanso le vino bien a muchas jugadoras, ya que los problemas físicos aparecieron y le estaban pasando factura al equipo. Unos problemas que no han desaparecido del todo, por lo que Cantero sigue sin tener a todas sus jugadoras al ciento por ciento.

Un aspecto positivo del partido, es que no solo las viguesas llegan sin haber jugado en la jornada del miércoles, ya que Paterna tampoco disputó su partido ante Adareva en Canarias, por lo que también hay dudas sobre la respuesta del equipo en esta primera jornada tras el parón.

En la primera vuelta, en el partido disputado en el pabellón de Navia, el Celta Zorka Recalvi logró la victoria ante el cuadro valenciano por 61-55. Cristina Cantero, entrenadora del conjunto célticos, avisaba que “va a ser un partido diferente al de la primera vuelta. Los dos equipos están más hechos, juegan un poco más consistentes, y creo que podremos ver un buen partido de baloncesto”.

La entrenadora cree que una vez más “la clave va a estar en el nivel defensivo que tengamos. Hay que ser sólidas, dominar el rebote, controlar el ritmo de partido y eso nos va a ayudar mucho, ya que de otra manera vamos a sufrir. Ellas tienen mucha calidad, y si nosotras no somos capaces de romperles su ritmo de juego, lo pasaremos mal. Creo que es muy importante rebotear muy bien en defensa, para poder conseguir el ritmo que queremos en ataque. La competición está tan igualada que se puede ganar y perder en cualquier campo.