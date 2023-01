Tuvo que sacar el Mallorca a toda su artillería para poder doblegar a un combativo e ilusionado Pontevedra, que a punto estuvo de dar la sorpresa y eliminar a todo un Primera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. No todos los sueños se pueden hacer realidad y el conjunto granate cayó con honor en la prórroga tras firmar un gran partido. Solo un error de Seoane en el inicio del tiempo añadido permitió al conjunto balear abrir el marcador ante un Pontevedra al que también “hai que roelo”.

No había transcurrido el primer minuto y medio de encuentro cuando el Mallorca protagonizó la primera legada a través de Cufré por la banda izquierda, que asistió a Amath, cuyo disparo salió demasiado cruzado. Respondía tímidamente el Pontevedra, arrancando Álex desde la derecha que, tras dos recortes, disparó algo mordido fuera.

El Mallorca se mantenía serio y sin pasar apuros lo intentaba, sobre todo, con disparos lejanos, especialmente de Grenier, al que le caían casi todos los rechaces en la medialuna del área grande. Oier, que sobre el minuto 10 había salvado una ocasión clara, peleo la pelota en banda derecha y Martín probó a Greif remantando el balón que se había quedado muerto dentro del área.

Tras un nuevo intento de Grenier desde lejos que salió fuera, Álex González tiró de velocidad por la izquierda, superando a dos rivales con un largo autopase, pero su centro lo interceptó la defensa cuando Martín Diz ya estaba preparado para rematar. Solo dos minutos después, un nuevo remate de Frenier desde fuera del área se envenenó tras tocar en un jugador granate y salió rozando el palo.

Al filo del descanso, un error de Soto puso en problemas a Álvaro Cortés. La cesión atrás del central se quedó corta y obligó al portero a salir ante la llegada de Kadewere, consiguiendo llegar antes que el atacante visitante y mandando la pelota a la banda.

La primera parte acabaría con un centro de Bakero desde la izquierda que Martín Diz cabeceó cruzado, saliendo la pelota rozando el palo.

En la reanudación, el Pontevedra salió muy enchufado y firmó dos llegadas peligrosas en los primeros compases que acabaron en córner. Greif evitó que los granates se adelantaran en uno de esos lanzamientos de esquina, en un centro de Oier que cabeceó Miguel Román con mucha intención ajustado al palo. Respondería con otra parada de alto nivel Álvaro Cortés, tras una jugada algo embarullada en la que Araújo llegó a desviar la pelota con la mano, pero el colegiado no lo vio (y en estas rondas de Copa todavía no hay VAR) y no se castigó con penalti.

El duelo se había convertido en un partido de ida y vuelta, con un Pontevedra cada vez más suelto y que llegó a atosigar el área contraria durante varios minutos. Tras una buena llegada, Masogo finalizó con un disparo que se le fue ligeramente alto. Después, en un lanzamiento de falta, turno para que el inspirado Cortés volviera a lucirse desviando un disparo colocado de Cufré.

Superada la primera hora de juego, Pasarón se puso en pie para animar al equipo en un nuevo lanzamiento de córner, en un partido que fue subiendo la intensidad poco a poco, a medida que el Mallorca iba metiendo en el césped a toda su artillería.

Nuevo embotellamiento del Pontevedra con varios córners seguidos, con una delicatessen de Seoane intentando rematar de tacón y acabando finalmente con un disparo de Masogo que se fue desviado.

A cinco minutos del final llegaba el infarto en ambas porterías, primero en la de Álvaro Cortés, que salvaba un remate franco de Abdón Prats tras pase de Kang In Lee, y después en la de Greif, que veía cómo , tras un centro-chut de Álex, Brais la mandaba fuera rematando de primeras en el segundo palo. Con el 0-0 se tuvo que ir a la prórroga.

El Pontevedra acusó el esfuerzo y el Mallorca, con toda sus teóricos titulares ya sobre el césped, dio un paso adelante, pero ni así lo tuvo fácil ante un cuadro granate que seguía peleando,. En el minuto 6 del tiempo añadido, un error de Seoante con Kang In Lee permitió a Muriqi asistir a Abdón Prats para abrir el marcador. Solo siete minutos después cambiarían las tornas para sentenciar: gol de Muriqi a pase de Abdón. El Pontevedra siguió buscando el gol que merecía y que no llegó, con un público entregado que animó hasta el final.