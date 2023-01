A Gran Bikedada cerró la primera fase de su proceso de inscripción con número récord, superando las mejores previsiones de la edición de 2022 cuando esta clásica del BTT nacional batió todos los registros anteriores, con 814 participantes. La mejora en el número de inscritos era de un 20%, un incremento sustancial.

La prueba –organizada por Social Ciclismo Fan Manager en colaboración con distintos clubes e Vigo y su comarca– tiene como fecha de celebración la del domingo 12 de febrero 2023. No se puede aventura cuál será el comportamiento definitivo de las inscripciones hasta el cierre de las mismas el 6 de febrero, pero de momento el dato alcanzado ha establecido un registro superior al de las ocho ediciones anteriores.

La información sobre las inscripciones y otras características de la prueba puede obtenerse en: www.agranbikedada.com.

En la edición de 2022, A Gran Bikedada dio una vuelta de tuerca más en su nivel de exigencia con la incorporación de la distancia de ultrafondo de 110,8 kilómetros y un desnivel positivo de 1912 metros. También fue novedad la cronoescalada lanzada entre Castiñeira (Redondela) y el alto de Amoedo. Ambas modalidades se mantienen en el programa del 2023.

Con un formato de clásica –bastante diferenciado de las pruebas típicas de MTB por su peculiar trazado-, con largos e inusuales tramos llanos en este tipo eventos, atraviesa en su recorrido 6 municipios: Vigo, Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior, Fornelos de Montes y Ponte Caldelas, en un viaje de ida y vuelta.

La montaña se concentra –más bien se agolpa–entre el kilómetro 25 y el 70, tramo en el que se encadenan 4 puertos: alto de Amoedo, por Castiñeiras; alto da Penarada (Ponte Caldelas), subida a los montes de San Adrián de Calvos, Moscoso y A Ermida; alto de Amoedo desde la Senda da Auga, con remate en los montes de Reboreda.

El punto de retorno y máxima exigencia se sitúa en el alto de A Penarada (Castro Barbudo–Ponte Caldelas), un mirador hacia el Encoro das Eiras y hacia las islas Cíes.

A Gran Bikedada no tiene carácter competitivo; es decir, no recompensa al y a la participante que hagan los mejores tiempos. No obstante, ofrece la opción de una cronoescalada lanzada de 4,5 kilómetros entre la parroquia de Castiñeira (Redondela) y el alto de Amoedo (Pazos de Borbén) para aquellos que deseen testar su estado de forma contra el crono.