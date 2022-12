Se acerca el final del año y llega el momento de echar la vista atrás para repasar todas las imágenes icónicas que nos ha dejado el deporte nacional e internacional durante estos 365 días. El 2022 comenzó de forma muy positiva para nuestro país con un trofeo histórico de uno de los héroes nacionales: Rafa Nadal, que conquistó primero el Open de Australia y más adelante su decimocuarto Roland Garros. En la segunda mitad del año, quien nos hizo vibrar fue un Carlos Alcaraz que se anotó su primer 'Grand Slam' y se convirtió en el tenista más joven en ser el número uno de la ATP.

Enn baloncesto, España también vivió un gran momento con la hazaña que firmaron los hombres de Sergio Scariolo ganando el Eurobasket ante Francia. En ciclismo, en cambio, nuestros corredores no lograron ninguna de las grandes vueltas, aunque vimos el despertar de Juan Ayuso y lloramos con la retirada de un grande: Alejandro Valverde.

El Real Madrid volvió a hacer de la excepción la norma y levantó por decimocuarta vez la Champions League y por trigésimo quinta ocasión el campeonato liguero, mientras que el Real Betis emocionó a su afición con una disputada Copa del Rey. Sin embargo, a nivel nacional no tuvimos fortuna en un Mundial de Qatar del que nos apeó Marruecos en los octavos de final y que, finalmente, ganó la Argentina de un Leo Messi que puso la guinda a una carrera de ensueño.

Estos son los hitos deportivos del 2022:

Rafa Nadal conquista el Open de Australia

El balear Rafa Nadal comenzó el año con la conquista del Open de Australia al imponerse en un duelo épico al ruso Daniil Medvedev, convirtiéndose así en el único tenista masculino en alzarse con 21 ‘Grand Slam’, hito que meses más tarde ampliaría. El de Manacor tuvo que sobreponerse en un encuentro durísimo que comenzó perdiendo por dos sets. Sin embargo, demostró una fuerza mental soberbia que le sirvió para sellar la remontada 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5.

El Barcelona gana su 27ª Copa del Rey de baloncestoy

El Barça Lassa se impuso el 20 de febrero en Granada al Real Madrid en la final para llevarse su 27ª Copa del Rey de baloncesto por un marcador de 59-64. Los hombres de Jasikevicius comenzaron perdiendo un choque que se acabaron llevando con una gran actuación de Nikola Mirotic, que sumó 19 puntos. En la semifinales, los azulgranas habían apeado de la competición al UCAM Murcia y al BAXI Manresa en cuartos de final.

Mariano García, campeón del mundo en 800 metros en pista cubierta

El murciano Mariano García se colgó el 19 de marzo la medalla de oro en la prueba de 800 metros del Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta que se disputó en Belgrado. El atleta español cruzó el primero la línea de meta con un tiempo de 1:46:20, superando al keniano Noah Kibet y al estadounidense Bryce Hoppel, que completaron el podio.

El Betis levanta su tercera Copa del Rey ante el Valencia

El Real Betis levantó el 24 de abril al cielo de Sevilla la Copa del Rey tras llevarse ante el Valencia C.F. un encuentro que terminó en empate y que tuvo que acabar resolviéndose desde los once metros. Tras 90 minutos de encuentro y 30 más de prolongación, el partido se fue a la tanda de penaltis con los dos equipos empatados a uno, gracias a los goles de Borja Iglesias y Hugo Duro. El acierto de Miranda y el fallo de Musha en una tanda de penaltis frenética, sirvieron para desequilibrar el choque y coronar al campeón.

El Real Madrid gana su 35ª liga española

El Real Madrid certificó matemáticamente el 30 de abril su 35º título liguero después de 34 jornadas en las que el equipo blanco no tuvo rival. Los hombres de Ancelotti se impusieron con una goleada en el Santiago Bernabéu al RCD Espanyol en lo que fue una auténtica fiesta. El técnico italiano dispuso una alineación plagada de suplentes, debido a las lesiones y la necesidad de dar descanso a los habituales de cara a la Champions League. Cuatro jornadas más tarde, el Madrid cerraría La Liga con 86 puntos, 13 más que su eterno rival y segundo clasificado, el FC Barcelona.

El Real Madrid gana al Liverpool y levanta su decimocuarta Champions League

El Real Madrid agrandó aún más su leyenda en Europa el pasado 28 de mayo al vencer por 0-1 al Liverpool en la final de la Champions League. El conjunto blanco engordó su colección de trofeos con la decimocuarta orejona. Vinícius se vistió de héroe en una final que fue el broche a una competición apoteósica para los merengues, que lograron remontadas milagrosas ante PSG, Chelsea y Manchester City.

Jai Hindley se lleva el Giro y Carapaz y Landa completan el podio

El australiano Jai Hindley, del Bora, se llevó su primera gran vuelta el pasado 29 de mayo al conquistar el Giro de Italia 2022. El ecuatoriano Richard Carapaz, del Ineos, y el vasco Mikel Landa, del Bahrain, completaron el podio de la corsa rosa.

Rafa Nadal suma su 14º Roland Garros, su 22º Grand Slam

Rafa Nadal es una máquina de romper récord tras récord. Si ya a comienzos de año se convirtió en el primer tenista masculino en reunir 21 ‘Grand Slam’, pocos meses después aumentó ese registro a 22. El tenista balear se llevó por 14ª ocasión Roland Garros, tras imponerse en la final del 5 de junio al noruego Casper Ruud por un rotundo 6-3, 6-3 y 6-0. Ni el dolor de su lesión crónica en el pie pudo frenar a un Nadal que se deshizo de Novak Djokovic en cuartos y de Alexander Zverev, que se retiró por una lesión, en semifinales.

Los Golden State Warriors se proclaman, por séptima vez, campeones de la NBA

Los Golden State Warriors vencieron el 17 de junio a domicilio en el partido decisivo a los Boston Celtics (103-90) para anotarse su séptimo anillo de la NBA. Liderados por Un Stephen Curry que sumó 34 puntos, siete rebotes y siete asistencias, los Warriors se proclamaron campeones por 4-2 en el TD Garden Boston.

El Real Madrid gana su 36ª liga ACB

En el baloncesto nacional, fue el Real Madrid el 19 de junio quien impuso su domino al conquistar la Liga Endesa tras vencer al Barcelona en el cuarto partido de las Finales por 81-74. El conjunto blanco, sin Pablo Laso en el banquillo tras sufrir un infarto, olvidaba así su dolorosa derrota en la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes y festejaba su 36º título liguero.

Carlos Sainz firma en Silverstone su primera victoria en la Fórmula 1

El deporte nacional vivió el 3 de julio un día histórico de la mano de Carlos Sainz, que logró la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 y pasó a ser el segundo español que lo consigue. Hasta entonces, solo Fernando Alonso había conquistado dicha hazaña. El madrileño, a los mandos de su Ferrari, se impuso en el GP de Gran Bretaña a Sergio Pérez y a Lewis Hamilton.

Vingegaard corona su primer Tour de Francia

Jonas Vingegaard firmó el 23 de julio una gran contrarreloj en la vigésima etapa para dejar sentenciado el Tour de Francia 2022 que ratificó en una última jornada con final en los Campos Elíseos. El corredor belga del Jumbo salió victorioso de un duelo ante el vigente campeón de la ronda gala y favorito, Tadej Pogacar.

Fernando Alonso ficha por Aston Martin en 2023

Una de las noticias del año en el mundo del automovilismo llegó cuando el equipo de Fórmula 1 Aston Martin anunció el 1 de agosto que Fernando Alonso ocuparía el asiento que dejaba Sebastian Vettel. El bicampeón del mundo, tras dos años en Alpine donde ha tenido sonados encontronazos con Esteban Ocon, llega a la escudería británica con un contrato “multianual” y con la ilusión renovada.

Evenepoel se lleva La Vuelta a España, por delante de Mas y Ayuso

Remco Evenepoel firmó el 11 de septiembre su primera grande con la consecución de una Vuelta a España en la que los españoles Enric Mas y un jovencísimo Juan Ayuso completaron el podio. A sus 22 años, el belga del Quick-Step demostró su fortaleza física y se convirtió en el corredor más joven en hacerse con la ronda española.

Carlos Alcaraz gana el US Open y se proclama número 1 del tenis

Desde el pasado 12 de septiembre el libro del tenis español cuenta con un protagonista más que dejó al mundo boquiabierto. Carlos Alcaraz se convirtió a sus 19 años, 4 meses y 6 días, en el jugador más joven de la historia en alcanzar el número 1 de la ATP. Y lo hizo tras conquistar de una manera asombrosa el Abierto de Estados Unidos, el primer ‘Grand Slam’ para sus vitrinas. El murciano venció al noruego Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 en tres horas y 20 minutos de partido.

España gana el Eurobasket por cuarta vez en toda su historia

El baloncesto nacional vio este 2022 como la selección conquistó el 18 de septiembre una de las mayores gestas del deporte español, al imponerse a Francia (88-76) en la final del Eurobasket para llevarse el oro. La pizarra de Sergio Scariolo fue clave durante un torneo en el que España tumbó a Alemania en semifinales, a Finlandia en cuartos y a Lituania en octavos de final.

Alejandro Valverde se retira: adiós a una leyenda del ciclismo

Tras una larga y exitosa carrera, Alejandro Valverde se retiró el pasado 8 de octubre tras con una mezcla de alegría por todo lo vivido y de tristeza por bajarse de la bicicleta. El corredor murciano, muy querido entre la afición y dentro del pelotón, dio sus últimas pedaladas en el prestigioso Giro de Lombardía, dejando para la historia una trayectoria con 133 victorias, una Vuelta a España, un tercer puesto en el Tour y un mundial de ruta, además de otros triunfos importantes.

Verstappen conquista su segundo título de campeón mundial de F1

En 2022 el reglamentó de la Fórmula 1 sufrió uno de los cambios de reglamentación más importantes de los últimos años, pero el resultado volvió a ser el mismo: Max Verstappen, campeón. El piloto neerlandés revalidó el 9 de octubre su título tras vencer en Suzuka, cuatro Grandes Premios antes del final del calendario. A pesar del buen arranque de los Ferrari, el de Red Bull fue imponiendo su ley a medida que fue avanzando un campeonato en el que los Mercedes tardaron demasiado en despertar. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso terminaron en quinta y en novena posición, respectivamente.

Alexia Putellas y Karim Benzema, Balones de Oro 2021-22

La futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas conquistó el 17 de octubre su segundo Balón de Oro femenino que la acredita como la mejor jugadora de la temporada 2021-22, convirtiéndose así en la primera mujer que consigue dos veces el premio más prestigioso del mundo del fútbol. En el apartado masculino, fue el delantero del Real Madrid Karim Benzema quien se adjudicó el trofeo.

España se corona como campeona en el Mundial femenino sub-17

La selección española superó el 30 de octubre a Colombia en la final para revalidar el título de campeonas del Mundial de fútbol sub-17. Las jugadoras supieron luchar y buscar la gloria en Nueva Bombay (India) hasta que, en el minuto 82, un gol de Ana Guzmán en propia meta dio la victoria al combinado español.

Pecco Bagnaia, campeón del mundo de MotoGP 2022 y Augusto Fernández e Izan Guevara, de Moto2 y Moto3

El piloto italiano Francisco ‘Pecco’ Bagnaia se coronó el 6 de noviembre en el Gran Premio de Valencia como campeón del mundo de MotoGP, después de una temporada en la que demostró saber gestionar la presión y asegurar el liderato hasta el final. El francés Fabio Quartararo no pudo defender su título ante el poderío de Ducati. En las dos categorías inferiores brillaron los españoles Augusto Fernández, que se llevó el título en Moto2, e Izan Guevara, que se impuso en Moto3.

España se despide del Mundial en octavos ante Marruecos

La selección de Luis Enrique no pudo romper la defensa de Marruecos durante los más de 120 minutos que duró el partido de octavos de final y se despidió el 6 de diciembre del Mundial de Qatar tras una tanda de penaltis mal ejecutada, en la que Sarabia, Soler y Busquets no pudieron batir al guardameta Bono. La eliminación del combinado nacional supuso, dos días más tarde la no renovación del técnico asturiano y su lugar lo pasó a ocupar Luis de la Fuente.

La Argentina de Messi conquista el mundo

La noticia del año en el mundo del deporte no puede ser otra. Leo Messi logró, después de una carrera brillante y plagada de títulos, la joya de la corona. El astro argentino lideró el 18 de diciembre a su selección para derrotar en la tanda de penaltis de la final del Mundial de Qatar a una Francia en la que brilló con luz propia Kylian Mbappé. Argentina consiguió, con dos goles del ‘diez’ y otro de Di María, firmar un empate en 120 minutos que acabó transformando en victoria desde los once metros para conquistar el mundo, un título que sirve para cerrar el círculo en la trayectoria de uno de los mejores jugadores de la historia.