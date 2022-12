Personas mayores pasean en corrillo por el vestíbulo del Concello de Vigo. Militan en la Asociación Deportiva Xogara. Reclaman oídos que las atiendan. La entidad, organizadora del cachibol olívico, se ha quedado sin subvención. La solicitud se presentó fuera de plazo. Esperan una solución que permita a más de 70 deportistas de la tercera edad seguir practicando una actividad que los revitaliza. Los comanda Antonio Piñeiro. Un quijote contra el silencio administrativo.

Piñeiro, profesor y psicólogo de larga trayectoria, regresó iluminado de una visita a México en 2004. Allí había conocido el cachibol: un deporte basado en el voleibol, pero de mecánica adaptada a practicantes maduros y ancianos. Ha ejercido desde entonces un apostolado que ha difundido esta buena nueva por Galicia y más allá.

Piñeiro ejerce como instructor, líder espiritual y secretario de Xogara. En Vigo llegó a tener 150 personas. Hoy son 70, divididos en cuatro grupos: en el Calvario (Lavadores, Cabral, Peinador) y en Teis (Travesía, Chapela), lunes, miércoles y viernes en diferentes turnos; Valadares y Coruxo (San Andrés), martes y jueves. La actividad se mantiene durante todo el año. “No podemos parar. Haríamos daño”, explica Piñeiro. Antes de los partidos de cachibol calientan al brilé, balón prisionero... “Nuestra actividad desarrolla todas las habilidades de una persona mayor, físicas y mentales. Esto crea defensas”.

Xogara ha dispuesto de la ayuda municipal desde el gobierno de Corina Porro. Se mantuvo con Santiago Domínguez en el bipartito y cuando el PSdeG se hizo cargo también de la Concellería de Deportes. “Siempre pensé que lo nuestro debía estar en Sanidade o Benestar”, matiza Piñeiro.

Las subvenciones jamás excedieron los 6.000 euros. En 2020 se le rebajaron de los 3.000 solicitados a 2.800 por discrepancias con una factura (de libros de cachibol; aportó otra de camisetas, que no se safisfizo). Piñeiro no pidió subveción en 2021 (“un año de pocos gastos”). En 2022, treinta miembros de Xogara viajaron a un encuentro en Euskadi con otra asociación creada precisamente a partir de la lectura del manual de Piñeiro. Aunque los homólogos vascos costeaban comida y estancia, Piñeiro adelantó de su bolsillo otros gastos. Al regresar, en junio, pidió la subvención. Le dijeron que el plazo había concluido en mayo.

“Lo entiendo perfectamente. Esta gente quiere deshacerse de nuestra subvención y aprovecha la coyuntura. Yo quería traer todas las facturas antes de pedir la subvención. El plazo es corto para todo un año. Pero respeté su decisión”, indica Piñeiro.

Decidió, sin embargo, exponer su petición de traslado de Deportes a Benestar. A la cuarta petición de entrevista con la concelleira sin contestar comenzó a pedir también entrevistas con el alcalde. Casi una decena entre ambas ventanillas. Las concentraciones en el vestíbulo constituyen el siguiente paso. “Solo pido una cita. Es triste, lamentable y deplorable”.

No es la primera vez que Piñeiro se enfrenta a las paradojas burocráticas. La Secretaría Xeral para o Deporte, afirma, lo desalojó de Luis Ksado porque asesoraba gratuitamente a clubes y deportistas como fundador de la Asociación Galega de Psicólogos Deportivos. Una asociación de vecinos le prohibió organizar cachibol y teatro para mayores en su local por lo mismo y asegura que esa gratuidad supone igualmente un lastre ante el Concello. “¿Pero cómo le voy a cobrar a nadie por hacer deporte? Es un derecho de las personas”, se indigna

De los 5.000 euros que ha costado el cachibol en 2022 (seguros, material, trofeos, desplazamientos, cartelería), Antonio Piñeiro ha puesto 570 de su peculio. Pide al menos 3.500. Difícilmente desistirá en su batalla. A la Consellería de Saúde de la Xunta le remitió siete escritos y el anuncio de un procedimiento judicial para que le permitiese desarrollar el cachibol cuando el deporte recomenzó de forma restrictiva tras la pandemia. A Parques e Xardíns, veintitrés para que le construyesen un techo donde jugaban; doce para que arreglasen en Teis el centro cívico. A veces triunfa. Normalmente no. Siempre sigue adelante. Ha decidido encomendarse al Valedor do Pobo. Desde Praza do Rei, además de confirmar que se le negó la subvención por exceder el plazo, aseguran que no les constan sus solicitudes y están dispuestos a recibirlo.