La llama encendida

Ya amarillean los recuerdos de aquella primera década del siglo, cuando en el área viguesa se congregaban varios equipos de máxima categoría. La crisis de 2008 arrasó los patrocinios privados, mayormente de empresas de la construcción. Algunos clubes quebraron por su propia dinámica. Otros incluso decidieron dar un paso atrás voluntario antes que seguir forzando sus costuras financieras. La mayoría se volcó en el trabajo de cantera, a la espera de tiempos mejores. Aún hubo algún destello glorioso, como los títulos del Mecalia Guardés –la Liga de 2017– y el Iberconsa Amfiv –la Challenge Cup ese mismo año–.

Aunque cada entidad tiene su historia, contexto y capacidades, la esforzada supervivencia iguala a la mayoría. Apenas existe la profesionalidad en el deporte colectivo en el sur de la provincia. En el mejor de los casos se combina con el amateurismo. Los clubes reclaman mejores infraestructuras y soportes económicos más estables. Los desplazamientos constantes más allá del “telón de Grelos” en las competiciones de ámbito nacional siguen suponiendo un lastre añadido en los presupuestos. Y pese a esos condicionantes, la pasión por competir no mengua. El parón navideño ha partido las temporadas por la mitad, como siempre. En varios casos, 2023 se presenta con retos muy atractivos.

El Celta Zorka Recalvi ha recuperado la energía que se había diluido desde que se deshizo aquel núcleo que disfrutó del florecimiento de Raquel Carrera. El Valinox Novás ha protagonizado el mejor arranque de su historia y aunque con relax, los números alientan el sueño de la Asobal. En el balonmano femenino se ha producido la inversión de papeles, tanto por el cuajo del Conservas Orbe Rubensa como por una transición tras la larga y fructífera etapa de José Ignacio Prades que obligatoriamente iba a resultar dura, más con A Sangriña cerrada hasta recientes fechas. La reforma se inauguró precisamente en el torneo que las guardesas emplean para ilusionarse, la Copa Europea.

Otros equipos lo han pasado mal en el inicio, como el Coruxo y el Iberconsa Amfiv. La serenidad de sus directivas ha dado margen a sus entrenadores para que recondujesen la situación con acierto. El Vigo Voleibol vuela al fin por la zona alta de la Superliga 2 igual que el Ganomagoga o el Bembrive; en todos estos casos, con un peso específico de los canteranos. A cuidarlos se dedican el Kaleido Universidade de Vigo igual que el Godoy Maceira PBB, que protagoniza un pequeño milagro en la Liga EBA. Otros proyectos se han internado en divisiones desconocidas, como el Bembrive. Hay más, en cada barrio de Vigo y en cada localidad desde la ribera sur de la ría al Miño. Directivas que hipotecan sus vidas, entrenadores que le roban tiempo a sus familias, jugadores que se sostienen sobre la pasión. Ellos conservan la llama encendida.

Refuerzos para alimentar el sueño

El Conservas Orbe Rubensa Porriño ha visto cómo al fin ha cuajado el proyecto que el presidente, Abel Estévez, y el entrenador, Isma Martínez, han alimentado en los últimos años. Lastradas muchas veces por las lesiones, las porriñesas se habían tenido que resignar a trabajadas permanencias. Este año son terceras, protagonizando el vuelco en la jerarquía gallega con el Mecalia Guardés. “Hemos hecho una primera vuelta brillante, compitiendo en todos los partidos salvo el último ante el Bera Bera, en el que no estuvimos a la altura”, indica Isma. “El club nunca se había visto en esta situación, jugándonos el liderato. La expectativa es intentar seguir en esta línea. Sabemos que será muy complicado. Hay mucho nivel en los equipos. Tenemos que intentar eludir ese play down e intentar quedar lo más arriba que podamos para tener un cruce en el play off lo más fácil posible, aunque realmente no lo habrá fácil”. Revela el técnico que estudian fichajes. “Estamos muy justos. La gente llega muy cansada a este tramo de temporada. Lo que viene es muy continuado y no podemos seguir multiplicando a las jugadoras. Tenemos que valorar reforzarnos o recuperar a la gente para afrontar 2023 con las mismas garantías que estos primeros meses”.

A Sangriña como medicina

La gloriosa etapa de Prades concluyó por exigencias de la selección española. Su segundo entrenador, Abel González, ha dado un paso al frente. Cambios, lesiones y las obras de A Sangriña han endurecido la transición. Europa es un territorio ideal para soñar. “Hemos tenido muchas dificultades a nivel logístico, de poder entrenar en nuestro pabellón. Ha sido la parte más complicada mentalmente para tener a la gente más contenta”, argumenta Abel. “Nos falta ganar dos o tres partidos seguidos para encarar la competición de forma más optimista”. Las guardesas lograron sus tres victorias en el exilio de Tui. Solo han podido sacar un empate fuera. “Estamos esperando partidos de Liga en nuestro pabellón para coger una buena racha. Siempre hemos dado la cara. Nos falta saber gestionar los últimos minutos o situaciones complicadas”. “En nuestra pista las cosas cambiarán”, augura. “Es un grupo trabajador. Cuando las cosas no salen, es fácil sufrir situaciones de inseguridad”. Menciona a las lesionadas: “Julia (Nueza) y Carolina (Silva) son importantes en labores defensivas. Y Julia nos aportará también lanzamiento exterior. La expectativa es buena en cuanto tengamos la plantilla al completo. A veces estamos parcheando. Las cosas nos van a ir saliendo poco a poco, sin ponernos nerviosos. Nuestra actitud tiene que ser la de mirar hacia arriba, que es lo que se espera de este club”.

Con la ilusión renovada

La derrota ante el Joventut frenó la cabalgada del Celta Zorka Recalvi, pero no ha agrietado las buenas sensaciones que el equipo celeste ha ofrecido en la primera vuelta en la Liga Challenge. El equipo es cuarto con cuatro derrotas, aún enganchado a Ferrol (2 derrotas), Zamora y Joventut (3). El ascenso, directo o por fase de ascenso, se pronuncia por primera vez desde 2019 como hipótesis factible, aunque sin presiones. “Tengo una valoración muy positiva de cómo hemos encajado el grupo, de cómo han conectado entre ellas y de cómo trabajan en el día a día”, ensalza Cristina Cantero. “Todo esto nos ha ayudado a solventar problemas de lesiones , de llegadas tardías , de papeleo... Hemos generado un equipo competitivo, que se agarra a la pista y que quiere seguir creciendo”. La entrenadora concede prioridad al proceso sobre el destino. “Lo primero que me planteo es crecer, seguir siendo ambiciosas. Esto nos ayudará a seguir compitiendo bien. Espero una segunda vuelta más dura en resultados pero espero y deseo estar entre los primeros para acceder a ese play off y estar con los mejores. Me gustaría que nuestras jugadoras, cuando acaben el año, miren hacia atrás y piensen cómo han mejorado y como han ayudado al equipo. Seguro que nos vamos a divertir, pero como les digo a ellas, sufriendo”.

Lucha y unión

El Sárdoma, recién ascendido a Segunda RFEF Femenina, es 12ª, justo al borde de la zona roja pero fuera gracias al average. “No iba con una idea preconcebida sobre el nivel de la liga y dónde podríamos estar nosotros. Partido a partido hemos comprobado que la exigencia es muy alta. El salto es grande con respecto a Nacional. Los errores penalizan mucho más”, constata el técnico, David Ferreiro. “Comenzamos bien. Teníamos un colchón. Ahora llevamos tres partidos en los que no nos han salido las cosas”, acepta. “Pero si cogemos una buena dinámica, si retomamos la regularidad, este equipo tiene muchas opciones de salvarse. Tenemos que luchar mucho y estar muy unidos. A remar y remar”. “Luchamos por intentar mantenernos. Estamos colgando de un hilo, dentro del objetivo. Seguiremos trabajando duro”, promete. “Creo que llegaremos al final con muchas opciones. Ahora ya depende de nosotros”.

Altos vuelos

El Vigo ha concluido la primera vuelta en el grupo A de la Superliga 2 en la tercera posición; su mejor resultado desde el último ascenso a máxima categoría. “El equipo está trabajando muy duro para conseguir esos resultados. Se ha completado un grupo humano muy bueno. Al principio fue más complicado porque había mucha gente nueva, pero estamos compitiendo bien”. Incluso lamenta no haber podido puntuar en el igualado choque en San Sadurniño, que los hubiera clasificado para la Copa Príncipe. “El objetivo era estar tranquilos esta temporada, sin sufrir para mantenerse. Ya se ha conseguido. Podemos competir de tú a tú con cualquiera, tanto en casa como fuera. No hay ningún tipo de presión. No es un equipo hecho para ascender. Pero esto es un deporte. Los resultados mejoran el ánimo. A ver hasta dónde se puede llegar en esta segunda vuelta”.

Adalides del amateurismo

El PBB Godoy Maceira se ha consolidado en Liga EBA bajo la precisa batuta de Jenaro Alonso. El equipo porriñés es quinto en su grupo de EBA con 7 victorias y 4 derrotas. “Tres de las derrotas han sido con los equipos que encabezan la clasificación. Poco más se puede pedir”, resume Alonso. Matiza: “No hemos tenido todavía a todos jugando o entrenando juntos y eso para un equipo como el nuestro es un hándicap. Ha debutado un juvenil, que en estas jornadas está subiendo con regularidad. Somos de los pocos equipos totalmente amateurs y los otros dos se encuentran en descenso. Le daría a nuestro inicio un notable alto”. “El objetivo sigue siendo el mismo, la permanencia”, añade. “En el club somos conscientes de que cada año es más complicado. Competimos, y solemos hacerlo bien, contra equipos cada vez mas profesionales. Espero que nos respeten las lesiones y que podamos seguir disfrutando de este camino”.

Bien encaminados

El Ganomagoga ascendió a Segunda B en 2021 casi sin esperarlo; antes, al menos, de lo que correspondía a su joven plantilla. Y logró la permanencia en 2022 con igual entusiasmo. Con el mismo bloque, salvo un par de fichajes y alguna baja por mudanza, hoy el equipo es 9º de 16, a 3 puntos del play off y con 8 de ventaja sobre el descenso. “Estamos muy contentos”, resume Lucas Fernández. “Estamos viendo más hacia arriba que hacia abajo. Hemos estado mejor que el año pasado en la primera vuelta, cuando los partidos como visitantes se nos habían atragantado. Llevamos una línea muy buena pese al par de derrotas en diciembre”. “Vamos a intentar empezar lo mejor posible en enero, ser ambiciosos y mejorar los números de la primera vuelta. No nos vamos a poner más objetivos que la permanencia lo antes posible. Si podemos estar arriba, las últimas jornadas dirán. El calendario es peculiar, con muchos enfrentamientos directos”.

El mejor arranque de la historia

El Valinox Novás se supera cada temporada en División de Honor Plata. El equipo rosaleiro ha protagonizado el mejor arraque de su historia en la segunda categoría. Se han asegurado prácticamente la clasificación para la fase de ascenso y ya con varios puntos asegurados en el arrastre. Quedan por dilucidarse otros, que serán esenciales para calibrar las opciones reales de pelear por la Liga Asobal. “La primera parte de la temporada ha sido mucho mejor de lo que todos podíamos esperar”, asume Samuel Trives. “El equipo ha estado a un nivel impresionante, ha competido y rendido desde el primer partido hasta el último. Han sido casi cuatro meses jugando y compitiendo al máximo nivel. Hemos disfrutado todos muchísimo”. “Tenemos cerca el objetivo de la temporada, la permanencia y entrar en el grupo de arriba”, indica con cautela. “Cuando eso lo logremos matemáticamente llegará el momento de ver cómo estamos. Lo dijimos al inicio de liga, somos ambiciosos y soñadores”. Especifica: “Ambición por dar el máximo de nosotros y jugar lo mejor posible y soñadores por intentar lograr los objetivos más altos. Así que veremos dónde nos colocan nuestro nivel, ilusión y ganas. Hay equipos muy fuertes, pero para crecer y mejorar siempre es bueno jugar contra los mejores. Ojalá 2023 sea un año magnífico para todos”.

Sobreviviendo sin Josh

“El primer tramo de la temporada ha estado muy condicionado por la llegada y tramitación del visado de Josh, que todavía no está con nosotros”, indica César Iglesias sobre el americano del Iberconsa Amfiv. “No hemos podido utilizar el quinteto a priori más rápido. Nos ha costado bastante con equipos que nos han presionado y defendido duro no tener ese cambio de ritmo. El análisis positivo es que hemos trabajado mucho con el otro quinteto. Hemos ido creciendo. Nos ha costado perder muchos partidos igualados por pérdidas de balón o comunicación defensiva. Pero hemos ido progresando. Tres victorias seguidas nos han hecho meternos otra vez en la pelea por Copa del Rey y salir de la parte baja. Este quinteto está bastante rodado y con las ideas claras”. “Dependerá de que pueda llegar Josh”, indica sobre el futuro. “El peaje con el primer quinteto lo pasaremos con el segundo. Tenemos que estar contentos. Estamos cumpliendo nuestros objetivos, que son la permanencia y pelear por jugar la Copa del Rey. Con ese mal sabor de boca de no tener todos los elementos, queremos poder conjugarlos y ver el potencial real de la plantilla esta temporada. Son cosas que pasan. Lo importante es que nos hemos adaptado a ellas, hemos peleado y hemos sacado las cosas adelante. Estamos muy contentos con el grupo humano. Ojalá consigamos que llegue ese visado”.

El play off como meta

El Bembrive ha alcanzado el periodo navideño con la sensación de haber completado bien sus tareas otoñales. El equipo verde marcha segundo en el grupo I de Segunda División, a tres puntos del Castro. “En esta casi primera vuelta –falta una jornada para que se complete–, a excepción del partido contra el Envialia B, creo que hemos estado bien”, valora el entrenador del Bembrive, Juan Carlos García Carballo, conocido como Pitu. “Solo hemos perdido en casa del líder por 4-3 y otros 3 puntos por alineación indebida. Aún así estamos a solo 3 puntos del play off”. Ese desarrollo competitivo invita al optimismo, con la idea de “seguir creciendo y pelear por metenernos en el play off”, establece Pitu. Su capitana, María González, ya había apuntado: “Enero y febrero son meses determinantes para saber por qué podemos luchar”.

Holgados en Galicia

Lejos quedan ya los tiempos de División de Honor y fichajes extranjeros. El club renunció incluso a Honor B en 2020 para centrarse en la cantera. En verano de este año quedaron eliminados en el intento de regresar a esa categoría. Sin dramas. El futuro se gestiona con paciencia. La trayectoria autonómica ha vuelto a ser excepcional en la actual campaña. El Kaleido solo ha perdido un partido. Ha ganado los demás de manera amplia. Quedan dos para los play offs. Título y fase constituyen sus retos. Otra cosa es que convenga retornar a otras alturas. “La división a la que ascenderíamos es un despropósito”, lamenta el entrenador, Chema Fernández. “Es más una liga vasca que una liga nacional. Tendríamos siete o ocho viajes al País Vasco. Nos perjudica. La federación debe cambiar la estructura para que resulte atractiva para los equipos gallegos y otros. Sí mejoraría el nivel del rugby en Galicia”.

A blindar O Vao

El fútbol no se ha comportado de manera justa con el Coruxo en estos últimos ejercicios. La pandemia detuvo la competición en Segunda B cuando los de O Vao competían por clasificarse para la fase de ascenso a Segunda. La reestructuración de categorías los dejó después en Segunda RFEF con mucho esfuerzo. En el club nunca han ocultado su deseo de militar en Primera RFEF. Lo repite el presidente, Gustavo Falque, reelegido recientemente en las primeras elecciones en la historia del Coruxo. Pero Segunda RFEF es una categoría sin templanza: un puesto de ascenso directo, cuatro de fase, otro de promoción de permanencia y cinco de descenso. “Hemos sido un equipo un poco irregular, bueno fuera de casa y malo en casa, como el doctor Jekyll y mister Hyde. ”, dice Jacobo Montes sobre esas quince jornadas que los sitúan octavos. “Esperemos encauzarlo y ser más fiables de lo que estamos siendo en O Vao. Nos gustaría tener a toda la gente sana. Hemos tenido mucho problema de lesión. Sabemos que somos un buen equipo, pero por circunstancias nos hemos visto privados de muchos futbolistas importantes en muchas ocasiones. Es lo que pedimos para la segunda vuelta; tener a todos sanos y ver hasta dónde somos capaces de llegar. La Liga, tan larga, ya te va colocando en tu sitio”.