El Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia se dispone a clausurar un año que ha resultado formidable para su sección de escalada. Santiago Franco y las hermanas Araceli y Natalia Vale han obtenido excelentes resultados pese a la carencia de instalaciones que padecen en Vigo. La entidad reinvindica la necesidad de un rocódromo municipal homologado que permita entrenar y competir en las tres modalidades de este deporte: bloque, dificultad y velocidad.

Los logros de los tres prometedores talentos del Peña Trevinca han sido extensos en este 2022: primer puesto en el Campeonato Gallego de dificultad en categorías absoluta femenina y juvenil masculina y femenina; primer puesto en el Campeonato Gallego de Escalada en modalidad olímpica París 2024 en categorías absoluta femenina y juvenil masculina; segundo puesto en la Copa de España de escalada de dificultad en categoría sub 20; tercer puesto en la Copa de España de escalada de velocidad en la categoría sub 18 masculina con récord juvenil gallego, (7’89”) y segundo puesto en la categoría sub 18 femenina. Entre los tres se han clasificado para disputar las finales de dieciséis pruebas estatales. Un currículo que ha llevado a la Xunta a reconocerlos como deportistas gallegos de alto nivel o rendimiento deportivo de base.

La escalada está en auge en España, especialmente tras el oro de Alberto Ginés en el debut en el programa olímpico en Tokio. El gallego Erik Noya, que reside en el CAR de Barcelona,ha sido subcampeón del mundo de velocidad. El equipo de tecnificación de la Federación Galega de Montañismo, creado en 2017, actualmente está integrado por seis deportistas vigueses y la ciudad aportará previsiblemente una deportista de paraescalada al equipo nacional en 2023.

Esa efervescencia contrasta con el déficit de infraestructuras en Vigo. El rocódromo pionero de As Travesas ya ha quedado en desuso. Existen dos instalaciones privadas, Mg12 y Mapache Climbing, para practicar la escalada en bloque. En el nuevo pabellón de Quirós se ha habilitado una pared, pero básica en cuanto a dificultad y sin la altura suficiente para velocidad, con horarios limitados. Peña Trevinca gestiona mediante un convenio de colaboración el rocódromo del CUVI. “Hay un estudio que afirma que debería haber una instalación de 2.000 metros cuadrados por cada 200.000 habitantes. Lugo y A Coruña ya cuentan con un rocódromo de medidas oficiales marcadas por el reglamento de la IFSC, pero Vigo, lamentablemente, se está quedando atrás en esta carrera”, indican desde el club. “Esto seguirá siendo así mientras que el Concello no ponga los medios, bien a través de su propia gestión o bien buscando inversores, para la construcción de las instalaciones adecuadas. Creemos que los escaladores deberían contar con las mismas oportunidades que cualquier otro deportista en nuestra ciudad y esperamos que este sueño, ahora que estamos en Navidad y es tiempo de soñar, se haga realidad en el 2023".