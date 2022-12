“Nunca te hagas viejo”, recomendaba Padrón, arrastrando sus achaques de portero entre el despacho y el salón. No envejecerá más. Ramón Allegue Martínez, Padrón por clan, Tigre en el fútbol y Moncho para los íntimos, ya pertenece a los siglos. Hubiera cumplido 89 años en enero. Además de evitar goles, escribió novelas y ensayos, grabó documentales, entrenó brevemente y vivió con largueza, industrió sueños y ruinas... Se hubiera reclamado sobre todo cineasta, aunque frustrado. Aún alentaba tramas, en sus incontables carpetas, cuando la pandemia lo enclaustró en su casa de Bouzas. 89 años más no le hubieran alcanzado. Un ser geológico e inabarcable; rebelde, contestario, inteligente, tierno. Nadie amó tanto al Celta. A nadie le dolió tanto.

Hay que escribir la leyenda. Padrón era el mote familiar porque de allí procedían cuando se instalaron en A Pobra, donde montaron una panadería y nació Ramón. Se le adjudicó el celtismo por la vía genética. Él recitaba las alineaciones en clase mientras sus compañeros enumeraban los reyes godos. Trasladó su afición a la cancha por devoción. Se comprometió a convertirse en arquero del Celta y nunca perder un derbi cuando vio llorar a su hermano Antonio, que había suplido al padre fallecido, tras una derrota ante el Deportivo. Y quiso mudarse a Vigo porque era donde residía la chiquilla que en unas vacaciones de Semana Santa, en A Pobra, le había robado el corazón.

A Moncho se le cumplieron aquellos dos deseos. En una visita al Casablanca con el Cambados encandiló a Yayo, que lo fichó. Pasó por el Turista de camino al primer equipo céltico. Debutó en la temporada 54-55. Con Loli, aquella adolescente de ojos claros, se casó. No disfrutó Moncho de dos finales felices. Loli sí le ha acompañado en este trayecto que recién termina. El Celta, por contra, le causó una herida que jamás cicatrizó.

Moncho vivió años acelerados, de vaivén; los del equipo matagigantes y los del descenso a Segunda. A él, que se había negado a ser traspasado al Barcelona cuando Samitier vino a buscarlo (“no es por dinero, es que quiero jugar en el Celta”, replicó cuando le aumentaron la oferta inicial de 450.000 pesetas), lo acabaron echando como a un perro en 1962, sin siquiera satisfacerle las deudas. Años después aún encontraría los pagarés en un cajón. De camino al Oviedo se completó la paradoja más cruel de su vida. Se detuvo en A Coruña. El Deportivo lo tentó. Él no quería abandonar Galicia. Se retiró en 1964 defendiendo al club contra el que había jurado no perder.

Moncho siempre conservó un agradecido cariño por el Deportivo. Indómito como era, hasta posó para reportajes célticos con chaquetilla blanquiazul. El primer amor es el que sangra por despecho. Cincuenta años después narraba su despido del Celta como si hubiera sucedido el día anterior; con la misma rabia y el mismo desconsuelo. Él se consagró a conservar intacta la memoria del club que había conocido y admirado, entreverándose en su carne.

Porque Moncho, aunque siempre fiel a sí mismo, fue muchos Monchos, difíciles de condensar. ¿Cómo resumir cualquier vida y más la suya? Entrenó a Boiro, Sporting Lampón, Atlético Ribeira o Lemos; montó un cine en A Pobra, apostó por películas de calidad y se arruinó; trabajó como comercial y abrió un restaurante; escribió dos libros y un guion sobre la Costa da Morte y dos novelas históricas de temática jacobea... Pero tras los legajos y las películas a cientos de sus estanterías, impregnándolo todo, siempre resistía el Celta.

El rey de las anécdotas

Moncho contaba anécdotas como nadie: la del jersey raído que el utillero Galeiro le daba en los entrenamientos y cómo éste, cuando se quejó, gritó para que lo oyese toda la plantilla: “¡Mirad lo que dice el chaval, le doy el jersey de Simón en la final (la de Copa,en 1948) a ver si se le pega algo y no lo quiere!”; la del árbitro que lo quiso echar y al que Moncho amenazó, señalando a los aficionados de Río: “No tienes cojones, esos te matan”; de ese otro árbitro al que insultó y que era su único remordimiento como futbolista; la de Zamora desplumando a sus jugadores al póquer en las concentraciones; la de cuando Scopelli lo multó con 200 pesetas por aparecer a una cena en el hotel de Zaragoza sin corbata (“usted aquí no es Padrón; representa a Vigo y al Celta”); la de que no lo apodaron Tigre por la agilidad sino porque como novato le hacía los recados a los veteranos igual que el personaje de ese nombre en “La guerra privada del Mayor Benson”...

Los ojos se le iluminaban al pronunciar los nombres que protagonizaban esos relatos: Otero, Lolín, Gaitos, Gausí, Gutiérrez... A todos los conocí en su despacho; no sus vagos recuerdos o fotos ajadas sino jóvenes y rientes, en plenitud, rodeando a Moncho como espectros que ignoran la muerte que los reclama. A sus adorados Pepe Villar y Hermidita yo los había tratado brevemente ya ancianos; él me los presentó ajenos al tiempo, aquel capitán cuya seriedad asustaba a los rivales y aquel delantero que incendiaba los balones al chutarlos. “Hermidita me dejó el dedo así”, presumía Moncho, exhibiendo el retorcido meñique. También me llevó con él a descargar palés al muelle de Barcelona, arremangados, como aquella noche de farra con Kubala. Y me deletreó los improperios que había intercambiando con Di Stéfano esperando un córner.

Conservar esta historia, también la de los que lo acompañaron y precedieron, lo obsesionó en el ocaso. El papel obligaba a recortar los capítulos de la crónica céltica que publicó en entregas en FARO. El “tocho” original, así lo llamaba, reposa sobre mi mesa, como la más preciosa herencia. Había cumplido 85 años cuando terminó de montar el documental “El fútbol por dentro”. Él mismo había grabado muchas de las imágenes originales con el tomavistas de 8 milímetros que se compró con su primer sueldo. Se fue por las calles con sus andares de “pajarito”, a pegar pasquines de la presentación que había organizado exprimiendo la pensión. Regresó indignado. Se lo habían prohibido en Balaídos. La última espina en su más querida rosa. Luchar contra el olvido es la batalla que nos lega.