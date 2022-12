El Celta Zorka Recalvi despidió el año deportivo con una derrota en Badalona que deja un mal sabor de boca. Y es que las viguesas jugaron a un gran nivel durante los primeros veinte minutos de juego. Llegaron a tener catorce puntos de ventaja, pero tras el descanso, las verdinegras apretaron en defensa, y el cuadro vigués fue poco a poco perdiendo fuelle. La prórroga sobró, porque el equipo estaba bloqueado.

En el deporte la perfección no existe, pero lo que hizo el equipo vigués en los dos primeros cuartos del partido de ayer en Badalona, se le parecía mucho. Si alguien vio el partido de ayer, a través de la transmisión de la Federación, y se hubiera marcador al descanso, difícilmente podría creerse que las catalanas lograron empatar y forzar una prórroga con derrota final de las célticas.

El equipo entrenado por Cristina Cantero tiene muy claro que la victoria comienza con el trabajo defensivo, y ayer no fue menos. Salvo el triple inicial del Joventut, el Celta Zorka Recalvi mando siempre en el marcador. Las viguesas estaban firmes en defensa, consiguiendo que Mestres y Davydova pasaran totalmente desapercibidas, lo que, sin lugar a dudas, era la mejor noticia que podía llegarle al cuadro vigués.

Pero defender bien no llega para ganar un partido, y es que la efectividad de las viguesas en el primer cuarto desde la línea de triples fulminó la moral del cuadro local. De los veintitrés puntos que anotó el cuadro vigués, quince de ellos fueron desde más allá de la línea de 6,75. Solo un triples de Mestres, permitió que la ventaja céltica al final del primer cuarto no fuera de ocho puntos.

Nada cambió en el segundo cuarto. El Celta Zorka Recalvi se mostraba muy superior al Joventut, y tenía el partido totalmente controlado. Llegaron a tener catorce puntos de ventaja, y de nuevo el acierto exterior volvió a jugar un papel muy importante. Al descanso, el Celta Zorka Recalvi ganaba por nueve puntos, y las sensaciones no podía ser mejores.

El paso por el vestuario fue un punto de inflexión en el partido. El cuadro verdinegro dio un paso adelante en el trabajo defensivo. Consiguieron cortar las líneas de pase y forzaron a las viguesas a lanzamientos forzados. El porcentaje de acierto comenzó a descender de forma alarmante, reduciéndose la ventaja que tenían hasta los tres puntos al finalizar el tercer cuarto.

Las cosas no cambiaron en el último cuarto. Joventut mantenía su defensa presionante, y el Celta Zorka Recalvi seguía teniendo problemas en defensa. A cinco minutos para el final del partido, el Joventut se puso por delante tras la canasta inicial, y ahí comenzaba un nuevo partido.

Cliney anotó dos tiros libres a once segundos para la conclusión, pero a tres del final, Mestres consiguió un triple en una jugada mal defendida que igualaba el partido y lo mandaba a la prórroga.

El tiempo añadido no tuvo color. Mientras el Joventut estaba al alza, el Celta Zorka Recalvi era todo lo contrario, con lo que el desarrollo de la prórroga no sorprendió. El equipo entrenado por Cristina Cantero tardó cuatro minutos en anotar el primer punto de la prórroga, un tiro libre, mientras que el cuadro local anotaba todo lo que lanzaba, con lo que el final no sorprendió.

Ficha técnica

Joventut: Davydova (13), Toussaint (18), Aviñoa (10), Parzenska (5), Mestres (21) -cinco inicial- Orois (5), Piera (0), Teixidó_(1), Pacheco (4) y Latrese (9).

Celta Zorka Recalvi: Sila (2), Senosiain (8), Musa (8), Aguilar (16), Cliney (23) -cinco inicial- Gea (6), Garfella (14), Selimovic (0) y_Vidal (3).

Parciales: 18-23, 17-21, 19-13, 23-20 y 9-3.

Árbitros: García Martín y García Santos. Le señalaron 19 faltas al Joventut y 18 al Celta Zorka Recalvi. Eliminaron a Latrese por faltas personales.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de Liga, aplazado en su día, disputado en el Pabellón Olímpico de Badalona.