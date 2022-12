No podía articular Scaloni palabra alguna. “Espero que no me emocione, ya lo hice antes”, argumentó anoche el seleccionador campeón del mundo, un anónimo entrenador que hace siete años estaba dirigiendo al Son Caliu, un equipo de cadetes de Mallorca. Se aburría. Una vez retirado del fútbol, el tiempo se le echaba encima sin nada que hacer una vez había dejado a los niños en la escuela. Entonces, se puso a dirigir desde abajo, pero saltando todos los escalones (no ha entrenado a ningún club profesional, ni en España, ni en Argentina) para llegar por la vía más rápida a la cima.

Scaloni compareció con la camiseta argentina puesta en la rueda de prensa y quiso desvelar una historia que fue clave para conseguir el título. Una charla con Leo Messi lo cambió todo. “Tengo una anécdota muy buena con él. Pasó después de Brasil, en San Juan, cuando nos clasificamos para el Mundial, y quise hablar con él antes de que se fuera a París para unirse a su equipo”, reveló el técnico de la albiceleste. Estaba inquieto Scaloni por lo que le aguardaría meses más tarde en Catar defendiendo a todo un país. “Transmitíamos algo muy fuerte y la desilusión también podía ser muy fuerte. Él me dijo: ‘No importa, seguimos. Seguramente va ir bien y, si no, no pasa nada a intentarlo’”, explicó Scaloni, quien confesó: “Esa conversación con Messi me dio mucho ánimo”. Eran momentos de mucho nerviosismo porque el técnico se estaba asomando a algo que no había vivido nunca. “Yo sentía ansiedad y con esa charla me descargué. Le conté con lo que sentía. Con su respuesta vi que algo se estaba haciendo bien. Es una historia que quiero que todo el mundo conozca porque es buenísima”. Es la historia en la que Messi calmó a su entrenador. Es la historia, en realidad, de cómo Argentina fue cogiendo cuerpo en lo táctico y en lo anímico hasta tocar la cima en Doha. “Acá no hay egos, acá jugamos para la gente, para el país”, dijo el técnico, visiblemente emocionado. “Si mi viejo y mi vieja me están viendo...”, añadió sin poder contener las lágrimas. “Mis viejos han pasado momentos díficiles, pero ahora se encuentran bien y espero que se sientan orgullosos del hijo que tienen, soy lo que soy gracias a ellos, a Elisa, mi mujer, a mi hermano, mi hermana... Han sufrido mucho y ahora deben disfrutarlo. Creo que todavía no nos damos cuenta”, dijo Scaloni. “Es increíble estar en la cima, es algo único”. Mientras Scaloni se equiparaba ya a Menotti, que ganó la primera Copa del Mundo (1978) y Bilardo, que logró la segunda (1986), Messi pasó a la posteridad con una imagen inusual, nunca vista antes. Encima de la casaca albiceleste, el capitán de argentina lució la prenda que le entregó el emir de Catar en un gesto que subrayó la preeminencia del país organizador. Pero también era un gesto de reconocimiento a Messi, situándole virtualmente a su altura. Tamim bin Hamad Al Thani impuso a Messi el ‘besht’. La capa, transparente, solo la utilizan las familias catarís en ocasiones especiales, en ceremonias importantes. La inviste el padre al hijo cuando se va casar. Solo el máximo mandatario del país, heredero de la dinastía Al Thani que ha gobernado Catar antes incluso de su independencia, la luce siempre.