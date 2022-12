El conjunto de Chema Rico cosechó un empate en su visita al Atlético Arteixo tras un partido en el que los visitantes se pusieron por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, pero se vieron empatados en ambas tan solo siete minutos después de anotar.

El Rápido de Bouzas entró mejor al partido en Ponte dos Brozos y muy pronto se pondría delante en el marcador. Todavía no se había cumplido el primer cuarto de hora de juego cuando Cellerino abría la lata para un conjunto visitante que había hecho méritos para poner el 0-1. No obstante, la reacción del Atlético Arteixo fue prácticamente instantánea. Tan solo siete minutos después de encajar la primera diana, Edu De La Puente lograba el tanto de la igualada.

Con el paso de los minutos, el conjunto local fue de menos a más y comenzó a dominar el encuentro mediante la posesión de balón. Teniendo el cuero en sus botas, supo crear peligro con varias llegadas al área del guardameta Pereiro. En una de esas acciones, el colegiado iba a señalar penalti favorable a los pupilos de Juan Riveiro. El encargado de transformarla sería el propio Edu De La Puente, que anotaba el doblete en su cuenta y culminaba la remontada del Arteixo. Duro mazazo para los de Rico.

Tras el paso por vestuarios, el Rápido de Bouzas salió más enchufado. Pese al dominio, no fue hasta pasada la hora de juego cuando logró el 22, por medio de Cellerino. Y tan solo cinco minutos después, el conjunto visitante volvería a adelantarse con una diana de Alejandro Rey.

Sin embargo, no todo iban a ser alegrías para el Rápido de Bouzas. Ya en los últimos compases del encuentro, el Atlético Arteixo volvía a reaccionar y ponía las tablas de nuevo en el marcador, por medio de Naya que anotó el 3-3 definitivo.

Ficha técnica

Arzúa: Jurado; Viqueira (Clouston, min. 72), González, Vela (Lois, min.84), De La Puente (Vázquez, min.56), Foliadoso, Naya, Castro (Pereira, min.56), Varela, Guerra (García, min.72), Rodríguez.

Rápido de Bouzas: Pereiro; Pazos, Martínez, Rey, Torralbo, Millán (Maceira, min.76), Cellerino (Pardavila, min.76), Diz (Armengol, min.83), Naveira, Alonso (Arango, min.62), Pérez.

Goles: 0-1, minuto 10, Cellerino. 1-1, minuto 17, De La Puente. 2-1, minuto 32, De La Puente, de penalti. 2-2, min.64, Cellerino. 2-3, minuto 69, Rey. 3-3, minuto 76, Naya.

Árbitro: García Rey (Colegio gallego). Tarjetas amarillas a los locales Foliadoso, Naya, Rodríguez, Vázquez y García; y a los visitantes Pazos, Pereiro, Pereira y Maceira.

Incidencias: Partido jugado en Ponte dos Brozos.