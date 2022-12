Ramilo de Arabia

Ricardo Ramilo esconde un secreto desde el mes de abril. Solo su círculo más íntimo sabía que el piloto vigués había recibido una invitación de ASO, empresa organizadora del Rally Dakar, para participar en la prueba que arrancará dentro de unas semanas en Arabia y que promete ser su edición más extrema. David Castera, el director del Dakar, fue el encargado de hacerle llegar a Ramilo la invitación.

Toda este deferencia hacia el vigués tiene su origen en la edición de hace dos años cuando en su estreno en el Dakar Ramilo fue acusado por su copiloto de entonces, Xabier Blanco, de haberle abandonado en el desierto tras una discusión entre ambos. Aquel episodio, que se convirtió poco menos que en un culebrón, es la razón de que ASO haya decidido tener un detalle con el vigués. Explica Ramilo que “desde el principio hubo muchas contradicciones en aquella versión que se dio y todo el mundo acabó por entender que no era cierto lo que se contaba. Los organizadores del Dakar se pusieron en contacto conmigo en abril para decirme que habían hecho sus averiguaciones y que sabían que no era cierto aquello que se contó, que se produjo un malentendido y que por ese motivo me invitaban a participar este año de nuevo en la prueba”.

Para Ramilo la noticia fue como quitarse un enorme peso de encima. Lleva desde hace dos años litigando en los tribunales “porque queremos acreditar ante un juez que sufrimos una campaña... bueno, es mejor no decir nada. Duele que alguien se invente una historia y te quedes con esa etiqueta de cara al exterior”.

El vigués, que ya estuvo en la presentación del Dakar celebrada en Narbona, competirá con un Can-Am preparado por Southraing para disputar la categoría T4, buggys casi de serie. El coche ya ha sido embarcado en Marsella en el buque en el que ASO lleva a todo el material de los participantes hasta Jeda en Arabia.

Ramilo está entusiasmado con su vuelta al Dakar y con la ilusión de mejorar los resultados conseguidos en su anterior participación: “El Dakar es la prueba favorita para casi todo el mundo que haya participado en ella. Te ofrece de todo, catorce días de carrera, cuatrocientos kilómetros cronometrados cada día, paisajes de película… fíjate que este año vamos al desierto más inhóspito de Arabia. Hace una tremenda ilusión estar de nuevo ahí”.

En esta ocasión, Ricardo llevará a su derecha al portugués David Megre, experimentado piloto de moto en Raid y Enduro. David ha sido Campeón de Europa y lleva varios Dakares a sus espaldas pues ha participado como piloto (moto) y como copiloto del también portugués Luis Portela, en buggy.

El vigués tenía previsto salir hacia Arabia el 26 de este mes, pero finalmente aprovechará para hacer unos entrenamientos específicos en dunas que este año prometen ser determinantes: “Es un terreno que no domino y que ya avisó David Castera que iban a tener más importancia. Así que me voy a entrenar unos días y el 29 de diciembre saldremos para Arabia”.