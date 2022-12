A Murjanatu Musa Liman la llaman MJ, con fonética inglesa, técnicos y compañeras del Celta Zorka Recalvi. Abreviatura práctica más que por estilo. No remeda a Michael Jordan la nigeriana, sino a otros en aquellos Bulls noventeros: a Dennis Rodman, voraz en el rebote, o a Horace Grant, preciso en la rentabilización de las capturas. Sobre la joven ala-pívot reposan en gran medida las esperanzas de ascenso.

Vive el Celta sus mejores momentos desde 2019, con Raquel Carrera aún en la plantilla. El conjunto vigués ha aprovechado su gira por La Laguna y Madrid. Se ha situado cuarto con diez victorias y tres derrotas; igualado a Zamora (11-3) y Joventut (10-3). Solo Ferrol (13-1), el favorito al ascenso directo, asoma la cabeza en esta melé. Celta y Joventut disputarán el martes su partido atrasado. Antes, el sábado, las viguesas recibirán al Córdoba.

“A estos dos últimos partidos hemos llegado un poco cansadas”, confiesa la entrenadora, Cristina Cantero. “Valoro muchísimo haberlos sacado adelante. Es verdad que hemos bajado un poquito en el rendimiento. Hemos mejorado en entender lo que debemos hacer pero bajado en prestaciones defensivas, no sé si por el estado físico o mental. Llegamos a las últimas jornadas antes de Navidad y estos meses han sido muy intensos”.

La plantilla cohabita con el dolor desde que Laura Prats se rompió el cruzado en un amistoso de pretemporada. No se han producido más lesiones importantes, pero sí una miríada de contratiempos que incomodan y lastran. Cliney convive con un esguince de tobillo desde hace varias jornadas; Marina Gea, tras recuperarse de una rotura de fibras, renquea de esa misma articulación; Senosiain y Garfella andan tocadas... “Son deportistas de élite, llevan el cuerpo al límite y hay que saber convivir con ello. Cuando eres joven, a veces se lleva peor. Las jugadoras hacen un esfuerzo de querer estar y sumar. Cada una va teniendo su momento. Es muy importante”.

En tanto vaivén, Musa ha sido una constante a la que aferrarse. La nigeriana es la décima máxima anotadora del torneo, (13,31) y segunda máxima reboteadora (13,23); obvio que la máxima céltica en ambas facetas. Son cifras que retratan su progresión.

A Musa la descubrió el director deportivo, Carlos Colinas, ojeando convocatorias del Afrobasket. Era la internacional nigeriana más joven y la única no enrolada en WNBA, universidades estadounidenses o clubes europeos. Ya se había proclamado MVP de la liga de su país con las Air Warriors, pero esa era una referencia muy condicionada. Colinas recabó la opinión del seleccionador de Nigeria, el estadounidense Otis Hughley, y de una ex céltica, Sarah Ogoke. Las referencias lo animaron a ficharla.

La apuesta fue tan arriesgada como exitosa ha resultado. Musa, de 22 años, comenzó a jugar tarde, ya en la adolescencia. Su prodigioso físico está maduro; su perfil baloncestístico queda por pulir. Llegó en diciembre por las complejidades burocráticas. Concluyó la primera campaña con promedios de 7,5 puntos y 6,8 rebotes. Solo a ella retuvo el Celta en la remodelación de su proyecto. Luego repescarían a Senosiain como capitana.

“Cuando una jugadora quiere aprender y está contenta en su vida, va dando pasos agigantados”, explica Cantero. “Va mejorando en todo, en el uno contra uno, el tiro, los espacios, el conocimiento del juego, que era donde estaba más verde... Estamos muy satisfechos. Ella quiere trabajar todos los días”.

Una estadística concreta retrata a Musa: captura 4,8 rebotes ofensivos por partido. Nadie la iguala en la Liga Challenge. En La Laguna logró 11, para un total de 15. “Tiene un talento físico que es muy bestia; una potencia de salto muy bruta. Nos contaba el otro día que había jugado a voleibol. No sé si tiene algo que ver”, revela Cantero. “Incluso tiene que mejorar el timing para coger más rebotes; a veces solo los toca por anticiparse o por no leer dónde van a ir. Cuando no desconecta y no se siente sumamente cansada, está en todas. Eso nos da muchísima seguridad”.

“Rebotear es algo realmente especial entre mis habilidades”, acepta Musa. “Y seguiré haciéndolo por el equipo”. La interior celeste se describe totalmente adaptada y le gustaría colaborar en el anhelado regreso a Liga Femenina, categoría a la que el club renunció en 2012: “Me siento realmente feliz. Esta es una ciudad bella, con gente encantadora. Tengo que aprender más y más cada día. De la manera en que trabajamos con los entrenadores, si seguimos en la misma línea, estoy segura de que terminaremos la temporada con una sonrisa en nuestras caras”.