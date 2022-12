En las entrañas de un milagro

“Pellízcame”, le pide en broma Eduardo Domínguez a Juan Solla. Aún recuerda, a sus 54 años, aquellos partidos ochenteros contra sus amigos en el patio del colegio. Mundiales imaginarios, que concluían con el ganador levantando alborozado cualquier insípido objeto transformado en dorado trofeo. Muchos se pedían ser la Argentina de Maradona, que causaba furor. Otros, la Alemania implacable o los estilosos Países Bajos, reducidos a Holanda. Ninguno se reclamó jamás Marruecos. Mañana, esa selección competirá con la campeona vigente, Francia, por el acceso a la final. Es la primera selección africana que ha roto el techo de los cuartos de final. Edu y Juan, vigués y redondelano, se han encargado de afinar la maquinaria que ha asombrado al planeta. “Pellízcame”, le ha dicho Edu, aunque sabe que en todo caso están soñando despiertos: “Nos queda faena por hacer. Hay que sacar esto adelante como sea. Los jugadores se dejarán el alma”.

El milagro marroquí no solo resultaba impredecible hace cuatro décadas en Vigo. Hubiera parecido descabellado incluso este verano, cuando la federación decidió destituir a Vahid Halilhodzic. El bosnio había firmado una clasificación solvente. Pero su relación con varias estrellas se había tornado tormentosa. El presidente federativo, Faouzi Lakjaa, apostó por Walid Regragui como sustituto. Reciente ganador de la Copa África con el Wydad de Casablanca, este antiguo internacional y jugador del Racing ya había trabajado en el cuerpo técnico de la selección, como asistente, durante la etapa de Rachif Taoussi. “No vamos al Mundial a jugar solo tres partidos. Vamos a adaptarnos con el tiempo que tenemos y espero hacerlo bien”, aseguró entonces Lakjaa. Una declaración protocolaria. El entorno asumió acudir sin grandes ambiciones a Catar. El objetivo prioritario se fijó en la próxima Copa África. Marruecos anhela un título que no gana desde 1988.

Regragui, no obstante, mostró fe desde el inicio. “Contamos con una buena base”, sostuvo. Y sobre ella ha edificado. Comenzó por su propio personal. Quería un preparador físico europeo. Luis García le recomendó a Edu Domínguez. Eminencia académica y personaje capital en la etapa más gloriosa de su amado Celta junto a Irureta, Víctor Fernández y Lotina, el vigués había acumulado una vasta experiencia con diferentes técnicos (también Karpin y el propio García) y en proyectos de todo tipo (Espanyol, Real Sociedad, Deportivo, Spartak, Mallorca, Baniyas, Beijing, Villarreal, Al Shabab y Sporting de Gijón). Aunque entrevistó a otros telemáticamente, Walid se decantó por el olívico.

–Sé que necesitarás a alguien de confianza en las concentraciones –añadió el seleccionador.

–Si tú tienes a alguien...

–Prefiero que elijas tú. Será muy importante.

El vigués pensó en opciones próximas. En la Universidad de Vigo se ha creado desde hace tiempo una escuela metodológica y conceptual que él y otros profesores han alimentado. Uno de sus más destacados representantes, Juan Solla, socio habitual de Javi Gracia, se encontraba actualmente sin ocupación exigente. Aunque colaboraba con Luis Casais en la selección rusa, Edu logró que se lo cediesen. Así se completó el departamento encargado de la preparación física de Marruecos: “Sería imposible sacar el trabajo adelante solo o con otra persona que no me conociera. Me ve la cara y ya sabe lo que tenemos que hacer. Esa comunicación lo facilita todo”.

Fueron semanas frenéticas, recabando datos de todos los internacionales y con solo una concentración previa, en septiembre en España, para disputar amistosos contra Chile y Paraguay. Un momento fundacional. Regragui sabía que debía ganarse a los jugadores que se habían enemistado con Halilhodzic. Marruecos tiene una problemática específica. Varios de sus internacionales –14 de los 26 finalmente incluidos en la lista– han nacido fuera del país, mayormente en Francia. Sus orígenes familiares se han ido difuminando en algunos casos. Regragui necesitaba reforzar los vínculos emocionales.

–Edu, tenemos que generar muy buen ambiente, que los chicos vengan felices a la selección.

Lo lograron. Regragui sedujo a los díscolos. Y les reveló el estilo con el que pensaba hacerlos triunfar. Ganaron a Chile 2-0. Empataron con Paraguay 0-0. “El entrenador ha sido el verdadero coach, el verdadero psicólogo, el verdadero motivador...”, ensalza Edu. “Aquellos amistosos ya fueron un ensayo de lo que queríamos, de la dinámica del día a día. Su objetivo era construir una familia más que un equipo de veinte jugadores que se juntan con un modelo de juego, que sí que está establecido”.

La selección marroquí que aterrizó en Doha el 13 de noviembre ya había iniciado su transformación, que se ha completado durante el Mundial. “Los equipo africanos y árabes tienen jugadores de mucho talento, pero acaban perdiendo siempre. Walid no quería caer en esa trampa. Ha querido un equipo sólido a nivel defensivo. Nuestros rivales, salvo Canadá, han sido parecidos. Croacia, Bélgica, España y Portugal manejan la posesión. Él sabía que íbamos a estar mucho tiempo detrás del balón. Convenció a los jugadores de que había que disfrutar de esas fases del juego, que no había que desesperarse si estaban mucho tiempo sin contactar con el balón. Por ahí debía pasar gran parte de nuestro éxito. En ataque, con los jugadores que tenemos, tenemos muchas soluciones individuales, en el uno contra uno, y colectivas. Contra Francia nos tocará lo mismo otra vez”, anticipa el vigués.

Lo futbolístico está funcionando sobre esa química grupal que la larga estancia en Catar no ha alterado. Hasta este pasado domingo los miembros de la expedición no habían podido disfrutar de unas horas de asueto con sus familias. El mes largo de concentración, sin embargo, “se ha pasado muy rápido. No hay tregua, es agotador, pero se lleva mejor con estos resultados”. El equipo suele entrenar por la tardes para evitar el calor matutino. Eduardo Domínguez y Juan Solla realizan además trabajo específico con casos concretos. Domínguez también elabora informes diarios para los clubes que han prestado a sus futbolistas. Cada partido fija una rutina de ciclo acelerado. Marruecos ha destacado por su despliegue físico. Edu aclara: “No hacemos cosas diferentes a otras selecciones en cuanto a técnicas de recuperación activa, suplementación... A nivel de mejora de la condición física no podemos hacer nada. No hay tiempo. Ese trabajo se hizo antes, durante el seguimiento. Todo fluye”.

Jugadores y asistentes están aislados herméticamente en su hotel. Nadie ajeno puede acceder a sus plantas e incluso al vestíbulo. Pero esa burbuja no resulta impermeable. La alegría de la gente saliendo a las calles de Casablanca, Rabat o Marrakech se filtra por las redes sociales. Y en los estadios el rumor se hace carne. Marroquíes que residen en Arabia Saudí, Dubái, Omán o Bareín, más los que viajan desde casa, constituyen mayoría en las gradas. “Es un país muy patriótico. La selección tira mucho. Para ellos es un sentimiento de orgullo, de reivindicación de un pueblo. Es un factor que notamos. Los jugadores sienten ese empuje”.

Walid decidió que técnicos y jugadores nacidos o residentes en España no hablasen públicamente antes del partido. “Nos quiso evitar el desgaste”. El duelo contra Francia multiplica ese condimento de la historia común y de los dobles pasaportes, como sucede con el propio seleccionador. Edu argumenta: “Te lo puedes tomar como una carga emocional que te supere o como una motivación. Y nosotros lo asimilamos como un estímulo”.

En general, destaca el preparador físico, en el vestuario se respira “alegría contenida y naturalidad. No hemos variado nuestros hábitos desde ese día 13 que llegamos. Walid ha sabido dejar espacio, sintetizar, concretar, sin machacar. Estos jugadores, cuando la gasolina de las piernas se acaba y los pulmones no dan más, tiran de corazón”.

Siempre habrá niños jugando en los patios de los colegios, fabulando sus Mundiales. Uno presumirá ser la Francia de Mbappé; la Argentina de Messi, la Brasil de Neymar... “Yo seré Marruecos”, dirá entonces el próximo Edu. Será el legado de este milagro.