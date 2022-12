La cadera injusta

“¡Qué largas son las tardes!”, exclama Pedro Juncal. Lo ha descubierto el joven vigués recientemente. Ingeniero, trabaja en una empresa en Porto do Molle. Y hasta el momento había compaginado oficio matutino y deporte vespertino. Juncal, el velocista céltico más destacado de la última generación, finalista en 400 en el Campeonato de España absoluto de 2020, se retira a los 25 años. Una lesión de cadera anticipa la decisión que el desgaste de la rutina asomaba en el horizonte. Cuelga los clavos con esa extraña mezcla de alivio y pesar que aún procesa. Sospecha que le aguarda un periodo de luto. Su entrenador, Fran Rodríguez, no repara en tibiezas o compensaciones: “Me da una tristeza impresionante”.

Juncal llegó al atletismo como exiliado del fútbol. Jugaba en su colegio, el Martín Códax. “Era malísimo en deportes de coordinación”, se resigna. El cambio se lo aconsejó a través de su padre el fisioterapeuta y entrenador Suso Lence. “Empecé con Marina de entrenadora. Era encantadora. Probé, me enganchó y seguí”; así resume trece años de residencia sobre el tartán.

Como todos, Juncal probó diferentes modalidades desde aquel inicio en infantiles. “Salvo el fondo, que nunca me gustó”, confiesa. De las combinadas se pasó al 400 vallas. Pero esa torpeza sobre la que bromea aconsejó su traslado definitivo a los 400 lisos. Era juvenil de segundo año.

El céltico no se define como un agraciado de la genética, sino como alguien esculpido a golpes del cincel. Desde su adolescencia lo ha manejado Fran. “Él es como mi proyecto. Yo llevaba meses aquí y vino a mí”, recuerda el andaluz. “Ha sido de lo mejor que me ha pasado como entrenador. Nos hemos complementado perfectamente. Yo lo he adiestrado como creía que se tenía que correr y él ha sido perfecto, muy sacrificado. Te sientes muy cómodo con él. Sabes que va a intentar a tope todo lo que haga”.

“Es importante el talento pero también trabajar. Pedro es un currante nato”, analiza Fran, aún en tiempo presente. “A nivel táctico es muy valiente y técnicamente ha ido mejorando. Si le digo que salga a correr, sale a correr. Sabe en cada momento qué es lo que hay que hacer y cuáles son sus limitaciones; que en el atletismo dos más dos no son cuatro pero que hay que intentar que sea lo más aproximado posible”.

Aquel chiquillo que sufría para lograr las mínimas de los Campeones Gallegos, además de haber firmado 21.56 en 200, presume hoy de la tercer mejor marca histórica autonómica en 400 (47.39); también la mejor céltica con cronómetro eléctrico. Batir los 46.92 de crono manual que realizó el legendario Magariños en los Juegos de México 1968 era su próximo reto. Ya nunca lo culminará.

Sucedió en el pasado mes de mayo, tras participar en la segunda jornada de la Liga Nacional de Clubes. Juncal disfruta especialmente de estos desafíos colectivos, que matizan la naturaleza individual del atletismo. “Soy un atleta de ligas. No tengo nivel para ser medallista nacional. Pelear y ganar las ligas era lo que me llevaba de la temporada”, explica. “Lo pasamos muy bien, con un ambiente muy bueno de club. Nos motivamos entre nosotros y es lo que nos importa en el año”.

De Monzón volvió feliz. La segunda posición clasificaba al Celta masculino para la final de ascenso a División de Honor en La Nucía. El lunes, sin embargo, al levantarse de la cama, sintó un dolor atroz en la cadera izquierda. “No podía ni apoyar la pierna”, apuntala. “Supuse que sería muscular”. Se sometió a tratamiento de fisioterapia y siguió compitiendo en lo que restaba de temporada al aire libre, pero con dolor. A finales de verano consultó con un traumatólogo. El diagnóstico: rotura del labrum, la zona de la pelvis donde encaja la cabeza del fémur.

Conoce la lesión. Están por determinar tratamientos y plazos. En enero tiene cita con un especialista de cadera. La intervención quirúrgica se antoja inevitable. Le han comentado que la reparación suele ser total. Sin embargo, él ya ha determinado la clausura de su carrera atlética. La cadera no miente.

“Ya andaba medio cansado y había estado pensando en medio dejarlo. Esta lesión adelanta la decisión un año o dos; tampoco iba a durar mucho más”, revela, en una aritmética muy reflexionada. “Es mucha disciplina, meterle horas en la pista, nutricionista, fisio, cuidarte el resto del día... De trabajar iba a Balaídos, hacía la comida del día siguiente al llegar a casa y a la cama. Y lo haces por diversión. Demasiado sacrificio para poca recompensa. Ahora tengo tiempo, puedo hacer recados, ir al gimnasio o la piscina, leer, casi lo que quiera”.

“Estoy muy satisfecho con mi carrera. Me siento orgulloso. Hace diez años no me hubiera creído lo que he conseguido. El grupo me ayudó siempre. En el Celta hay un equipo increíble”. El factor humano es lo que añorará principalmente, además de ese crono ansiado: “Me da un poco de pena por las ligas. Y me veía cerca de bajar de 47 segundos. Ahora, ya nada. Pero me siento bien de cabeza, contento. Igual me arrepiento en dos meses. Supongo que tardas en darte cuenta de que lo dejaste”. Si no se ve regresando a los 400 tras la operación es por respeto a sí mismo: “No me gustaría entrenar y no verme a mi mejor nivel”.

“Veo lógico que lo deje como lo ha dejado. El año pasado arriesgamos para intentar correr en 46.70 pero desde la segunda liga estaba lesionado. Sin embargo, hizo marca. Lo ha logrado todos los años desde que lo cogí. Empezó con 50 segundos y acaba con 47”, cuantifica Fran. “El atletismo no ha sido justo con él. Se merecía haber bajado de 47. Respeto lo que hace. Lo voy a apoyar al cien por cien, él lo sabe”.

También para el entrenador es un momento traumático: “Es por la de horas que pasas con él. Hay momentos de mucha complicidad, días de lluvia, de pesas; días en que tu cuerpo no quiere correr... Menos un mes al año, casi lo ves a diario. Ahora cada dos o tres semanas se pasa por Balaídos, pero supongo que cada vez lo hará menos. Lo echo mucho de menos. Es como cuando se te va un hijo de casa. Como lo quieres igualmente y sabes que es ley de vida, lo apoyas. Y se terminó”.