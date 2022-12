Mereció algo más el Umia en el día de ayer ante un Verín que se encontró en los primeros minutos con un regalo de Pachi y aprovechó para guarecerse en su campo y recurrir al juego directo. El partido prácticamente arrancó con ese error, al dejar botar la pelota delante de él, permitió al delantero visitante coger el balón y marcar a puerta vacía.

Lejos de descomponerse, el Umia dio un paso al frente, generando ocasiones ante la meta defendida por Adrián Iglesias. El tanto no tardaría en llegar, en una buena acción de Jonás. Los dos equipos llegaban muy necesitados de puntos al partido de ayer y el Verín optó por defender ese punto con uñas y dientes, mientras el Umia intentaba darle la vuelta al marcador. Hasta tres ocasiones claras tuvieron en la segunda mitad, pero no consiguieron marcar. Ya en el descuento, los de Barrantes volvieron a tener la última ocasión en una jugada en la que no estuvieron acertados en el remate. Reparto de puntos que sabe a poco en Barrantes que permite escapar de la zona de descenso después de la derrota del Cambados, con el que igualan a puntos en la clasificación.