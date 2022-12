Se le hizo bola la tarde al Valinox Novás. Primera derrota de la temporada para el equipo de Samuel Trives, al que le faltaron recursos para hacer frente al repertorio que mostró el Balonmano La Nava en O Rosal donde siempre encontraron una solución para cada problema que le planteaban los gallegos que acabaron resignados ante el brazo de Moyano y Prokob y las paradas de Patotski, dueños del choque.

No era un partido cualquiera. Los dos equipos saben que, salvo cataclismo en los tres siguientes meses, estarán en la fase por el ascenso. Allí no se verán las caras, pero sí contarán los resultados que hayan cosechado en los enfrentamientos directos en este tramo de la temporada. Por lo tanto la cita tenía un valor doble, los puntos ya valían para la hipotética carrera en busca de la Asobal. En la primera jornada el Novás ganó en la pista de La Nava; una victoria más supondría un colchón gigantesco para los de Samuel Trives. En el otro lado, el Nava no podía permitirse otro tropiezo ante los gallegos. Y esa tensión se mascó desde el inicio. Por el ambiente en las gradas y por el dubitativo rendimiento de los dos equipos que salieron aletargados, torpes, imprecisos y más preocupados por mostrarse firmes en defensa, como si hubiese cierta obsesión por marcar territorio en esa faceta con urgencia.

Pero no tardó en despertar el Nava de la mano que hundió la defensa del Novás y sacó a pasear los brazos de Moyano y de Prokob que abrieron las primeras diferencias en el marcador. Su capacidad para encontrar situaciones de ventaja, en gran medida gracias a la dirección del joven Smetanka, contrastó con el ataque casi industrial del Novás que sufría para anotar ante un colosal Patotski, otro de los protagonistas del choque desde el arranque. El portero visitante empezó a condicionar en exceso los lanzamientos y el partido amenazó con abrirse demasiado pronto (9-14). Por fortuna para el Novás entró en escena Lloria para detener dos lanzamientos de siete metros e impedir que la brecha fuese a más. El partido se fue con un esperanzador 11-14 al descanso aunque las sensaciones no habían sido buenas.

El Novás apareció a otra velocidad en el segundo tiempo, como si la charla con Trives hubiese dado sus frutos. Los de Senovilla –regresaba al pabellón de O Rosal el anterior técnico del Novás– se dieron unos minutos de tregua lo que aprovechó el Novás para situarse a un gol (13-14). Pero otra vez aceleró el Nava que hacía daño corriendo o en ataque posicional ya que tiene armas para guerras de muy diferente pelaje. Otra vez se estiraron hasta un 13-17 que unos minutos después se convirtió en un 17-22 que obligó a Trives a pedir su segundo tiempo muerto con algo menos de veinte minutos por delante. Si algo tenía que suceder para cambiar el destino del partido debía producirse ya. Y el Novás amagó con darle emoción al asunto. Héctor Gil salió para tener un papel protagonista y en ataque los rosaleiros encontraron soluciones gracias a Hermida, Manu Martínez y Trifkovic, algo menos determinante que otros días. Se puso el partido con 22-24 y llegaron los locales a disponer de un par de ataques para situarse a un solo gol de diferencia. Pero fue un espejismo. No era el día para inquietar al Nava que pegó otro estirón con cierta suficiencia. Prokob siguió a lo suyo, Dani Pérez se sumó a la fiesta y Patotski cerró definitivamente la portería para amarrar una victoria que era esencial para los castellanos y que al Novás le hubiera hecho soñar. Pero no llegaron ni a acariciarla. Ahora toca comprobar los efectos de digerir la primera derrota de la temporada. Llegó en diciembre, casi nada.

Ficha técnica

Valinox Novás: Lloria, Alex Dorado (1), Iago Santomé (2), Iago Flores (1), Pedro Aymerich (4), Paulo Dacosta (1), Germán Hermida (3), José Leiras, Andrés Sánchez (1), Miguel Trigo (3), Manu Martñinez (4), Dusan Trifkovic (5), Pablo Castro (1), Héctor Gil, Martín.

BM La Nava: Patotski, Moyano (6), Bernabéu (2), Carracedo, Daniel Pérez (5), Darío Ajo, Nicolás López, Prokob (8), Smetanka (3), Villagran, Gonzalo Carro (2), Roberto Pérez (1), Alex Lodos (3), Marugán, Guiteras, Casares.

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 3-6, 7-8, 7-9, 9-12, 11-14, descanso,14-17, 17-21, 20-23, 22-24, 23-27, 26-30.

Árbitros: Oscar García y Alfredo Arcos. Excluyeron a Dorado, Dacosta, Hermida y Andrés del Novás y a Nicolás López, Carro y Roberto Pérez del Nava.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón de O Rosal. Lleno, nutrida presencia de aficionados del equipo visitante.