Derrota del Alondras en su visita al Viveiro, donde cayó de forma bastante clara tras una primera mitad en la que los lucenses dominaron con mucha autoridad y sacaron premio a su mejor fútbol con dos goles determinantes, porque aunque la segunda los cangueses mejoraron de manera visible y generaron ocasiones de sobras como para haber marcado algún gol, no tuvieron acierto y eso no les permitió reengancharse a la pelea por el resultado, por lo que terminaron cediendo los tres puntos de forma bastante cómoda para su oponente, que se limitó a jugar con el reloj y las interrupciones para llevarse todo el premio.

En un día de lluvia y con el césped de Cantarrana muy húmedo, los problemas para los visitantes no tardaron en presentarse ya que no habían trascurrido ni cinco minutos de partido cuando los locales botaban el primer saque de esquina con premio, pues Nico Madero se impuso a toda la zaga en el duelo aéreo y marcaba de cabeza consiguiendo un gol tempranero que colocaba el partido muy cuesta arriba para el Alondras.

El gol encajado no sentó bien al equipo y en el siguiente tramo los visitantes jugarían a merced de un Viveiro crecido que manejó la pelota con mucho criterio, proyectándose muy bien en ataque y creando ocasiones claras para hacer el segundo. Pero no lo consiguió y con el correr del reloj el Alondras iría ganado en consistencia y seguridad hasta igualar las cosas en la medular. Sin embargo cuando el equipo jugaba sus mejores minutos los locales volvían a golpear tras un buena jugada por banda y remate a la red de Rolle.El partido estaba ya bastante decantado y solo estábamos en el descanso.

En la segunda parte, convencidos de que no les quedaba otro remedio que dar un cambio profundo a su comportamiento, se vio un Alondras bien distinto, con más pelota, mejor presión y mucha más verticalidad; pero los foráneos no acertaron en los metros finales y eso les impidió pelear por un mejor resultado. Un gol les habría concedido una buena oportunidad para pelear por los puntos, pero al no llegar su ímpetu fue cayendo hasta resignarse a una derrota que les mantiene en la zona baja de la clasificación.

Ficha técnica

Viveiro: Adrián Casillas; Dani García (Juan López, minuto 46), Ndjom, Miguel López, Madero, Mayordomo, Sane (Joel Martínez, minuto 78), Otero (Fanego, minuto 59), Rolle (Albera, minuto 79), Barroso y Hurtado (Calvo, minuto 30).

Alondras: Andrés Álvarez; Diego Rodríguez, Landeira (Varela, minuto 48), Mosquera (Pereira, minuto 48), Guimerans (Sanmartín, minuto 48) Pablo García, Cacheda (Óscar Martínez, minuto 48), Rosillo, Abel Martínez (Piñeiro, minuto 59), Salgueiro y Paz.

Goles: 1-0, minuto 3, Madero. 2-0, minuto 34, Rolle.

Árbitro: Extremadura Hernández. Sin amonestados en los dos equipos.

Incidencias: Partido disputado en el campo de Cantarrana.