El Ganomagoga IES Coruxo perdió por 3-5 ante el Leis de Pontevedra en As Travesas, en la jornada 12 de Segunda División B. La primera parte fue dominada por el equipo local (2-1). El equipo dirigido por Lucas Fernández consiguió el 3-1 a falta de 8 minutos y a partir de ahí los visitantes voltearon el resultado. El equipo vigués continúa en puestos de play off. El próximo partido será también en As Travesas, el sábado (16.30), contra el Estrada. Por el Ganomagoga jugaron: Jorge, Alexis(1), Quique, Pedro y Pablo Gil –cinco inicial–, Adán, Manu, Dani (1), Pablo Calvo, Iago, Cristián y Fernández (1).