Suele decirse que las desgracias nunca vienen solas, y sino que se lo pregunten al Coruxo. A la impotencia del equipo de sacar adelante los partidos de O Vao o las bajas, ayer le sumaron una polémica actuación arbitral, que influyó de forma decisiva en el marcador final del encuentro.

El colegiado canario Gamaliel Escobar tuvo dos fallos muy graves. Errores que inclinaron la balanza del lado del Guijuelo, que no hizo méritos para llevarse la victoria. El primero de ellos llegó en la recta final del primer tiempo cuando el colegiado castiga con penalti una carga dentro del área de Antón, un penaltito. Una decisión extremadamente rigurosa, que supuso el gol del Guijuelo, y la primera de las dos amarillas que vio el capitán vigués.

🚨Gol no Vao



⏱38' @CoruxoFCoficial 0-1 @clubdepguijuelo



⚽ Abre o marcador Caramelo para o Guijuelo desde o punto de penalti



📲Lembra que podes ver o partido no enlace de G24👉 https://t.co/eYigPfrLaU pic.twitter.com/0z0ASX4E5V — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) 4 de diciembre de 2022

El segundo error llegó en la segunda parte, cuando se repitió la misma jugada que supuso el penalti a favor del Guijuelo. Aitor Aspas recibió el balón dentro del área, y cuando se disponía a golpear el balón, fue empujado claramente por un defensor rival. El colegiado ordenó continuar el juego ante la desesperación de los jugadores vigueses. Una misma acción, y dos decisiones diferentes.

La tarde la cerró con una segunda amarilla al capitán, cuando saltaba para despejar un balón, en el centro del campo, y el esférico le da en la mano cuando estaba en el aire. Un cúmulo de despropósitos.

El guión del partido de ayer ya se vivió en varias ocasiones en el campo de O Vao. En el primer tiempo, el Guijuelo presionaba muy arriba, provocando que el Coruxo tuviera que jugar balones largos, pero sin presencia en el área del cuadro castellano leonés. Pero el Guijuelo tampoco fue mucho mejor que los vigueses, por lo que los primeros cuarenta y cinco minutos fueron insulsos, sin ocasiones claras para los dos equipos, que no atinaban con sus disparos entre los tres palos.

Un primer tiempo en el que el penalti señalado en contra del Coruxo, fue lo más destacado.

Sin embargo la segunda parte fue una historia completamente diferente. Desde el minuto uno hasta el cuarenta y cinco, solo hubo un equipo, el Coruxo, que hizo todo lo que no pudo en la primera parte. También es cierto que ayudó que el Guijuelo retrasara líneas y se preocupara únicamente de defender su portería, perdiendo tiempo, y contando con la suerte de que el colegiado no castigara el empujón sobre Aitor Aspas.

El equipo entrenado por los hermanos Montes dispusieron de multitud de ocasiones, pero una vez más se volvió a echar de menos a un “killer” del área, que aprovechara los espacios que se generaban. Un segundo tiempo en el que también hubo polémica con el penalti no pitado sobre Aitor Aspas y la expulsión de Antón.

Tercera derrota consecutiva de un Coruxo que no volverá al campo de O Vao hasta el próximo año, puesto que los próximos dos partidos los jugará lejos de Vigo.

Ficha técnica

Coruxo: Andrii; Johan, Andriu, Antón, Aitor Aspas: Pitu, Focareta (Gandoy, minuto 55); Yelko, Añón, Chiqui y Luismi.

Guijuelo: Johan; Florez (Coque, minuto 80), Aizpiri, Trapero, Davo (Piojo, minuto 74); Toti, Willy; Álex (Pepe Carmona, minuto 67), Cristobal, Caramelo y Garbán (Montero, minuto 67).

Gol: 0-1, minuto 37: Caramelo, de penalti.

Árbitro: Escobar López, auxiliado por Manrique Hernando y Menfibar Deniz, de Canarias. Amonestó a Gandoy y Añón por el Coruxo y a Florez y Aizpiri por el Guijuelo. En el minuto 88 expulsó al capitán del Coruxo Antón de Vicente.

Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao.

Jacobo: “Hacía tiempo que no vivía un arbitraje así”

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, no está viviendo un momento fácil. Los malos resultados de las últimas tres jornadas dejaron al equipo en una complicada situación. “La verdad”, comenzó Jacobo, “es que cuando estás en dinámicas negativas, parece que haciendo mucho, como fue en la segunda parte, no te da ni para empatar el partido”. Sobre el colegiado del encuentro, el técnico indicó que “hacía mucho tiempo que no vivía un arbitraje así, y lo voy a dejar ahí porque no me gusta hablar de los árbitros. En lo futbolístico, el Coruxo hizo muchos méritos para sacar un resultado mejor, me parece cruelísimo este cero a uno. El equipo ha generado el volumen suficiente de ocasiones como para llevarse no el empate, sino la victoria. Pero cuando estás en dinámicas negativas, ni haciendo más que el rival te da para, tan siquiera, un punto. No queda otra que entrenar, entrenar, y seguir entrenando para salir de la situación que estamos viviendo”.