Dos asturianos que durante la última campaña ya han defendido el maillot flúor ascienden de categoría con el Vigo-Rías Baixas. José Pérez y Pelayo Alonso se estrenarán como sub23 formando parte de la estructura presidida por José Luis Chamorro. Estos prometedores escaladores proceden de la escuela de ciclismo Las Mestas.

El histórico club gijonés, donde crecieron ciclistas que han triunfado a nivel mundial como José Luis Rubiera o Iván García Cortina, mantiene una extraordinaria relación con el Vigo-Rías Baixas. Fruto de esta afinidad, durante la última campaña Pelayo Alonso y José Pérez reforzaron al equipo júnior del conjunto olívico para participar en algunas de las pruebas más relevantes del calendario juvenil español. El buen sabor de boca que dejaron les ha abierto las puertas de la plantilla Élite-Sub23.

Nacido en Oviedo en el 2004, Pelayo Alonso disputó con la escuadra pontevedresa una cita de rango internacional como es la Vuelta Ribera del Duero y la Challenge de Carballo. En estas dos rondas por etapas demostró las cualidades que le llevaron a obtener con Las Mestas el segundo puesto en el Campeonato de Asturias de Cronoescalada o la décima plaza en la cronoescalada de la Bizkaiko Itzulia.

"Me defino como escalador, siendo mi punto fuerte las subidas largas y con mucho porcentaje", indica el ovetense. Sobre su incorporación al Vigo-Rías Baixas, el joven corredor que la próxima semana cumplirá 18 años indica que "me he decantado por este equipo por la gran variedad de calendario que ofrece y por cómo trabaja. Se trata de una buena opción para un debutante en la categoría".

Por una trayectoria similar apuesta José Pérez. Conocido por sus compañeros como Pepe, el ciclista de Nava también vistió de flúor en la Challenge de Carballo y en la prueba coruñesa dejó patente su talento. En la clasificación general terminó dentro del top-20.

A sus 18 años, el escalador naveto llega al pelotón Élite-Sub23 considerándose un corredor "muy persistente y con muchas ganas de hacerlo bien en esta nueva etapa". La propuesta que le realizó su nuevo club le ha convencido porque "es un equipo referente en la categoría y dispone de un calendario muy completo".

Con estos dos refuerzos la nómina de altas del Vigo-Rías Baixas para su nuevo proyecto se eleva a cinco. Keegan Swirbul, Joan Cadena y Miki Valls son los otros tres fichajes oficializados hasta el momento.