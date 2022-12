Fue el Rápido de Bouzas quien quiso llevar el peso del juego desde el inicio del encuentro. No obstante, los jugadores entrenados por Chema Rico se encontraron con un Viveiro muy adelantado que buscaba frenar la salida de balón de los jugadores locales. Una situación que provocaba que el juego se desarrollara en el centro del campo, con numerosas alternativas en el control del esférico, y sin que los dos guardametas tuvieran un excesivo trabajo.

Se llegaba al ecuador del primer tiempo cuando los boucenses dispusieron de un saque de esquina al que le sacaron un fantástico provecho, ya que el esférico llegó a la altura de Gastón Cellerino, que completamente solo se permitió la licencia de hacer una semivolea ante la que nada pudo hacer Casillas.

Un tanto que obligó al Viveiro a dar un paso al frente, pero los aurinegros consiguieron aguantar muy bien el empuje lucense y buscaron una contra para sentenciar el partido que no llegó.

Tras el paso por los vestuarios, el Viveiro cambió el dibujo. Formó dos líneas de cuatro, con Rolle y Arturo como hombres más adelantados, y es que el empate no les valía. No cabe duda que el juego incrementó su velocidad, ya que el Rápido no descartaba una contra para marcar el tanto definitivo. Pero fue Roller quien la tuvo a los nueve minutos, obligando a intervenir con acierto a Brais.

El partido ganó en intensidad, sobre todo después de que Júnior igualara el encuentro en el minuto sesenta y siete. El Rápido apretó, pero no podía descuidarse, ya que las contras de los lucenses llevaban mucho peligro. La mejor ocasión para los aurinegros llegó a pocos minutos para el final, cuando el balón quedó muerto en el área y, tras varios rechaces, acabó estrellándose en el palo, acabando con las ilusiones locales.