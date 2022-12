El Iberconsa Amfiv no acaba de arrancar esta temporada. Tan sólo una victoria ante el Abeconsa Basketmi de Ferrol le sirve para mantenerse en el noveno puesto de la clasificación. La ausencia de efectivos y una cierta falta de intensidad están condenando a un equipo que no acaba de encontrar soluciones. Cierto que el Fundación Aliados de Valladolid es un equipo más reforzado que el de las últimas temporadas. La llegada de Fabián Romo, que ayer se reencontraba con sus antiguos compañeros, y la incorporación de Clarence McCarthy-Grogan han aumentado la capacidad del equipo pucelano. Los últimos minutos del primer cuarto marcaron el devenir del partido, aunque el Iberconsa nunca bajó los brazos.

“Lo que más me preocupa es que, sea el equipo que sea, nos meten más de 70 puntos”, analiza César Iglesias. Eso significa que te tienes que ir a 80 puntos y nosotros no los tenemos. Hemos cometido muchos errore de comunicación, de ir dos jugadores a por el mismo rival, no hablar, en las rotaciones… Lo trabajamos toda la semana pero no cuaja. A ver si, poquito a poco, lo vamos mejorando y logramos un quinteto consistente con la llegada del jugador americano Josh cuando el visado y la burocracia lo permitan. Tenemos que defender para poder competir”.