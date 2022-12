El Coruxo vuelve esta tarde al campo de O Vao (17h.) con varias cuentas pendientes por saldar. Y lo hace ante el Guijuelo, uno de los rivales más complicados de la competición, que curiosamente ha perdido un partido más que los vigueses, pero que marcha segundo, a cuatro puntos del primer clasificado. El equipo entrenado por los hermanos Montes necesita vencer y convencer en el campo de O Vao. El equipo ha jugado ante sus aficionados seis partidos, con un pobre balance: una victoria, tres empates y dos derrotas. Además, los vigueses acumulan dos derrotas consecutivas. Jacobo Montes tendrá que hacer varios cambios en el once inicial. Mateo Míguez sigue de baja, y no volverá a los terrenos de juego hasta finales del próximo mes de enero. De la lista también se cae Youssef por lesión. Pero no serán las únicas ausencias, ya que Alberto y Antonini no podrán jugar al estar sancionados con un partido. De esta manera, será el momento del debut de Andrii bajo palos.