El Vigo sigue enfrentándose a los equipos de zona alta en la parte final de la primera vuelta. Los olívicos, terceros, visitan al colíder, el San Sadurniño. Es el equipo que apostó mas fuerte en la confección de una plantilla diseñada para ascender y luchar por la Copa Príncipe, que esta temporada se disputará en Las Palmas de Gran Canaria.

El San Sadurniño descendió de la máxima categoría en la pasada campaña y no ha vuelto a perder desde la primera jornada, cuando cayó en casa del Arona por 3-2. Su plantilla es fuerte, seria y sobre todo muy alta. No estarán relajados. Su técnico, Diego Taboada, destacaba recientemente en la Radio Galega el buen papel que están haciendo los vigueses y no descartaba sufrir en este encuentro. Taboada dirigió durante varias temporadas al Emevé de Lugo, con el que rescindió contrato tras ascenderlo. Dispone de una gran plantilla. Destacan los tres colombianos, Gómez, Bravo y Moreno, que junto a los nacionales Rodríguez, Losada y Meza y el líbero Piñón componen su formación inicial.

Después de la gran victoria conseguida ante Arona el pasado fin de semana, los ánimos vigueses están muy altos. Sin embargo, en este desplazamiento Pablo Parga tendrá las bajas de Francisco Dieste, lesionado en un hombro, y de Daniel Ortega, que por motivos laborales no podrá actuar. El resto de jugadores sí estarán en el Municipal de San Sadurniño, dispuestos a darles un buen susto a los jugadores y técnicos locales.