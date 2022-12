El centrocampista de la selección española Pedri reconoció como un palo inesperado la derrota (2-1) ante Japón en el Mundial de Catar, a pesar del cual pasaron a octavos de final en una “oportunidad” de seguir vivos y buscar los cuartos contra Marruecos. “Sabíamos que iba a ser muy complicado. Japón es una selección que le mete mucha intensidad sobre todo en el medio del campo y deja pocos espacios. Es un partido que no esperábamos perder”, dijo.

El jugador canario se vio superado como el resto de España en un inicio de segunda parte en el que Japón dio la vuelta al marcador en apenas cinco minutos. “El míster nos los dijo al descanso que tenían que arriesgar y que iban a ir a arriba y nos sorprenden los dos goles. Teníamos que darle mucho más ritmo a la pelota y no lo hemos hecho”, apuntó.

“En el videomarcador lo iban poniendo y sabíamos que estábamos fuera. En lo personal intenté animar a los compañeros. No pudo ser y ahora a pensar en Marruecos”, añadió sobre el suspense porque, durante unos minutos, España estaba fuera con lo que ocurría en el otro encuentro entre Costa Rica y Alemania.

El jugador del Barça valoró al menos seguir vivos en Catar 2022. “Nos han dado otra oportunidad y tenemos que ir con todo, los partidos son a vida o muerte y si fallas estás en casa. El míster nos dirá los fallos y lo que podemos mejorar, y mejorarlo para ganar a Marruecos”, terminó.

Por su parte, Álvaro Morata, autor del gol en la derrota (2-1) contra Japón, celebró la clasificación, pero advirtió que “no puede volver a pasar” un traspié como el sufrido este jueves contra el combinado nipón porque eso supondría la eliminación del campeonato.

“Es fútbol, ha sido increíble. Lo importantes es que estamos en la siguiente fase, eso es lo importante. Todas las selecciones han pasado momentos complicados en los Mundiales. Lo importante es pasarlos, seguir confiando en nosotros. Lo que hay que pensar es un mensaje positivo, no puede volver a pasar porque nos vamos a casa”, dijo. Morata destacó que la derrota se fraguó en un inicio de la segunda parte de locura. “Es fútbol. Han sido cinco minutos que nos han metido dos goles. Lo veremos en vídeo. Es difícil. No hay que darle más vueltas, lo importante es que estamos en octavos. Marruecos es un rival muy duro, pero nosotros vamos a ir a darlo todo, sabemos que ya no podemos tropezar porque te vas para casa”, recalcó.