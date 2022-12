La atleta paralímpica viguesa Desirée Vila recibió esta mañana la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. El Consejo Superior de Deportes (CSD) entregó este reconocimiento a la joven gallega por los "logros en el atletismo paralímpico y su proyección en el deporte inclusivo" a sus 24 años.

"Desde pequeña sabía cuál era mi pasión. Algunas personas nunca la encuentran pero teníais que ver mi cara cuando me llevaron al pabellón de gimnasia en Vigo por primera vez. Esa pequeña Desi no tenía ni idea de cómo le cambiaría la vida la decisión de dedicarse al deporte. Ha sido la mejor y la más importante de mi vida", aseguró Desirée, en su discurso.

Desirée Vila recibió la condecoración esta mañana de manos de José Manuel Franco, presidente del CSD, en un acto celebrado en Madrid.

"Todos los días me subía en tres autobuses distintos para llegar a Vigo a entrenar. Mis padres me decían que se pueden tener días malos y que no pasa nada", confesó la atleta, que recordó que tras el accidente, cuando estaba en la UCI con necrosis, "solo pensaba en cómo sobrevivir sin el deporte".

"No ha sido fácil llegar hasta aquí. Al principio tenía miedo de lesionarme y la experiencia traumática me hacía pensar que no tendría una buena relación con el deporte. Empecé a correr con mi ballesta, aceptar mi cuerpo y la discapacidad. Alguien vio potencial en mí para el salto de longitud y pude venir a la Blume", manifestó.

"Doy las gracias a mis padres de permitirme escoger la libertad para hacer lo que más me gusta. El deporte me ha quitado una pierna pero me ha dado unos valores, unos objetivos y otra familia. El deporte forma parte de mi esencia, de mi ADN. La medalla va dedicada a las personas que alguna vez han visto truncada su vida. A mí el deporte me salvó", concluyó.

Por su parte, José Manuel Franco manifestó que "el deporte, por su carácter transformador, debe contribuir a mejorar la vida de todas las personas". "Desirée es un referente deportivo, social y humano, un ejemplo. Para las personas que practican deporte, con capacidades diversas y para toda la sociedad. Tu ejemplo tiene que hacer mella. Has conseguido visibilizar la discapacidad. Diste una segunda oportunidad al deporte y lo hiciste con una sonrisa permanente que conmueve y te hace más admirable", comentó.

"Nos has demostrado el valor que tiene la resiliencia y la superación. Nos has demostrado que lo único incurable son las ganas de vivir. Eres un ejemplo para toda la juventud y porque trasladas valores que nos hacen mucho mejores", señaló.

Desirée Vila sufrió el 26 de febrero de 2015, a los 16 años, un accidente cuando estaba entrenando acrobacias con la selección nacional de gimnasia. Se rompió la tibia y el peroné y, debido a una negligencia médica, tuvo que sufrir la amputación de la pierna derecha.

Tras la recuperación probó varios deportes hasta que, tras un año y medio sin correr, probó a hacerlo con una prótesis. En agosto de 2018 participó con la selección española en el Europeo de atletismo paralímpico de Berlín y en 2021 cumplió un sueño al competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que logró un diploma en la categoría T63 de discapacitados físicos con un sexto puesto en salto de longitud y además consiguió el récord de España en los 100 metros lisos con 16.84.

La entrega de este reconocimiento se produce en el marco de la estrategia 'Iguales en el Deporte' impulsada por el CSD y de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo sábado, 3 de diciembre.