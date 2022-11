El seleccionador alemán, Hansi Flick, valoró el punto obtenido frente a España, un resultado que da a la Mannschaft moral para el partido de la última jornada ante Costa Rica y mejora las expectativas de su equipo de estar en octavos de final. “Sabíamos a qué atenernos, porque España es un gran equipo. A lo mejor este resultado nos da moral para el futuro. Me ha gustado la mentalidad del equipo durante los 90 minutos y eso es lo que tenemos que hacer”, indicó el técnico teutón a la conclusión del encuentro.

Flick no escatimó elogios hacia el grupo de Luis Enrique. “Ha sido un partido de alto nivel y es lo que queremos ver de nuestra selección. Sólo es el primer paso, queremos ahora buscar las mejores condiciones para clasificarnos ante Costa Rica”, comentó. “Yo dije que España es un gran equipo, con muchos jugadores jóvenes. Tienen una gran mezcla y me gusta su estilo de juego, hacen muy bien juego. Empezaron bien y logramos reponernos. Supimos defender bien a España. Tuvimos enfrente a un nivel con mucha calidad. Hay que ser progresando atrás. Lo importante es que la mentalidad ha sido la correcta. Hemos estado a la altura en los duelos” añádió El seleccionador alemán consideró justo el resultado. “El empate es justo. Hemos visto un partido de alto nivel. Todos los jugadores han mostrado su talento. Creo que merecimos el empate, tuvimos mucha determinación. No es fácil defender a un equipo con tanta calidad. Pudimos ganar con Leroy [Sane]”, concluyó.