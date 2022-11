Alice Finot fue la reina absoluta en la 43ª edición del Memorial Belarmino Alonso de campo a través. La francesa residente en Vigo, subcampeona europea indoor de 3.000, exhibió su calidad en una disciplina que no suele practicar. Era una victoria pronosticada desde que se conoció su inscripción. No sucedió lo mismo en hombres. Jorge Puig Malvar ganó en un final más apretado y con abandonos significativos.

Puig acertó en su apuesta táctica. Se unió al grupo cabecero formado por Akka Essaadaoui, Carlos Porto, Carlos Enrique Gutiérrez, Nuno Costa... Porto realizó un trabajo importante. Fue su cambio de ritmo el que soltó amarras e incluso llevó al abandono del luso Costa, el gran favorito. Puig aguantó y en el mano a mano impuso su mejor final (es campeón gallego de 800 y 1.500). Cruzó la meta con seis segundos de ventaja (33:17 y 33:26). Gutiérrez completó el podio (34:43).

En mujeres no hubo emoción. Finot, que no corría un cross precisamente desde el Belarmino de 2019, dejó que su amiga y compatriota Aude Korotchansky comandase la carrera. “Aquí toca lluvia, siempre es así. Mi amiga es muy cómoda en el cross, es muy ligera. Vi que se movía bien en las curvas. La dejé liderar la carrera. La idea era correr las dos. Entrenando el viernes notamos que yo tenía mejor final, con mi estado de forma. No la quería engañar en el final”, explica. Así que Finot cambió a falta de 1.500 metros. Entró en 32:52 y Korotchansky, en 33.:09. Sandra Mosquera detuvo su crono en 35:03.

“Es el entrenamiento”, explica Finot sobre su presencia. “En teoría intento no hacer carreras que sean fuera del circuito de Diamond League, World Indoor Tour… Es muy exigente en momento de picos de forma. Ahora es pretemporada. No pasa nada por cambiar un poco el entrenamiento un día, disfrutar aquí, hacer piña, estar con todo el mundo, que los niños vean atletas de nivel… Eso les inspira más. Da ejemplo. Cuando lo puedo hacer por Vigo y Galicia, en momentos de pretemporada, está bien, es importante. Cuando es temporada no se me ve. Estoy centrada en otras cosas. Viajo mucho. Estoy entre España y Francia. Es mucha logística”.

Finot enfoca la temporada invernal al 3.000 del Europeo de pista cubierta, que se celebrará en Estambul. El entrenador de la céltica, Manu Ageitos, “quiere correr mucho. Él no corre. Pone el plan”, bromea. Su marca personal es de 8.46, tiempo con el que se proclamó subcampeona de Europa en 2021. “Me gustaría bajar de 8:40”. Al aire libre se centrará en el 3.000 obstáculos: “El objetivo es en verano. Ahí lo voy a dar todo. El invierno me lo tomo paso a paso”.

A largo plazo, los Juegos de París constituyen el horizonte soñado. Finot entrenará en enero en la localidad lusa de Monte Gordo, buscando “el sol y un tiempo más seco. La humedad me afecta a nivel de inflamación en las articulaciones”. La temporada de verano la preparará en Sudáfrica, igual que el año pasado. “Queremos asegurarnos de repetir el plan que mejor me funciona para repetirlo para los Juegos del año siguiente”, argumenta.

Los otros campeones individuales, en un memorial con 482 inscritos, fueron Hugo Suárez y Branca Fernández (sub 18), Roque González y Mara Romeu (sub 16), Xoel Franco y Sabela Castelo (sub 14), Pablo Barreiro y Martina Gómez (sub 12), Eloy Martínez y Lena Riera (sub 10).