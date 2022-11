El Barbadás se llevó la victoria en un partido en donde el Areas se llevó la peor parte, las amonestaciones. A pesar de ello, el cuadro local inicial bien el choque, moviendo el balón y llegando con relativa claridad, aunque no pudieron abrir el marcador. No fue hasta el inicio de la segunda parte cuando marcó Iván Capelo. Todo parecía encaminado, pero los ourensanos consiguieron darle la vuelta al marcador, sentenciando Toño desde los once metros con una pena máxima-