Una disputa verbal entre un integrante del equipo técnico del Atlético Arnoia, que se encontraba en la grada grabando el partido, y el público casi acaba en una gran trifulca durante el descanso del partido en Ribadumia. Varios jugadores del equipo ourensano llegaron a saltar a la grada para encararse con el público al entender que hubo una agresión a su compañero. Empujones e insultos que, gracias a la intervención de otros compañeros y de jugadores del Ribadumia, no fue a más. Los incidentes ocurrieron en el descanso, con el árbitro ya en la caseta, por lo que no acabaron siendo reflejados en el acta. Estos incidentes no consiguieron empañar un bonito encuentro, en el que los ourensanos se adelantaron tres veces en el marcador y el Ribadumia consiguió igualar la contienda. Dos de esas igualadas ocurrieron en el descuento de la primera y de la segunda mitad, y en ambas fue protagonista el central Miguel Vázquez, autor de los dos tantos. El punto permite al Ribadumia mantenerse cerca de los puestos de honor.

Ficha Técnica: Ribadumia 3 Óscar Portas, Adri Gómez (Pei, m. 46), Martín, Álex Lima (Álvaro, m. 46), Miguel Vázquez, Cheri, Iago Portas (Abasolo, m. 91), Roberto Diz, Álex Durán, Gus (Brais, m. 62) y Fernando (Diego, m. 62) Atlético Arnoia 3 Martín Arce, Alfredo (Mitogo, m. 60), Pablo Fernández, Dani Álvarez, Rubén García, Rubén Arce (David, m. 79), Dani Vázquez (Carlos, m. 90), Marco, Samu Rodríguez, Adrián Presas (Mario, m. 60) y Chema. Goles: 0-1, m. 10: Alfredo; 1-1, m. 32: Róberto Diz; 1-2, m. 39: Alfredo; 2-2, m. 45: Miguel Vázquez; 2-3, m. 69: Samu Rodríguez; 3-3, m. 90: Miguel Vázquez. Árbitro: Manuel Ángel Rodríguez Barreira, auxiliado en banda por Vilar Álvarez y Casal Almeida. Amonestó a los locales Gus, Álex Durán, Cheri, Diego y al técnico Baptiste, así como a los visitantes Dani Álvarez, Dani Vázquez, Samu Rodríguez y Mitogo. Expulsó por doble amarilla a Pablo Fernández en el 82. Incidencias: Encuentro de la 12ª jornada de liga disputado en el campo de A Senra ante 150 espectadores.