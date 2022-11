El Valinox Novás ha completado en Honor Plata una primera vuelta “casi perfecta, de matrícula de honor”, evalúa su presidente, Andrés Senra. Siete victorias y un empate encaminan al equipo rosaleiro hacia la fase de ascenso. Su momento más brillante en casi medio siglo de historia, que uno de los jugadores de Samuel Trives contempla desde la distancia. Natan Moreno se rompió el ligamento cruzado cuando todavía militaba en el Sant Quirze, al final de la pasada temporada, poco después de haber pactado con el club gallego. El joven se recupera en su hogar de San Vicenç dels Horts, con visitas puntuales a O Rosal. Calcula mudarse en enero. Sin fecha concreta para reaparecer, confiesa: “Que el equipo funcione me quita presión. Es como si no sufriese. Me da tranquilidad”.

A Natan Moreno, lateral izquierdo de 23 años y excelentes condiciones, le echó el ojo el anterior entrenador del Valinox, Álvaro Senovilla. Ya se sabía que Henrique Petter iba a abandonar el equipo. “El puesto se quedaba cojo”, explica Senra. De Moreno, esencial en el ascenso a Honor Plata y en la permanencia asegurada del Sant Quirze, se manejaban “buenas referencias” directas y de los contactos en Cataluña. El Novás lanzó el anzuelo. Todo se alineó. El joven también se estaba planteando un cambio. “Me pareció una oferta interesante. Era el momento de marchar de casa. Conociendo el Novás, te despierta interés”, argumenta Natan. Senra completa: “Él quería dar un salto, probar cosas nuevas, luchar por la zona alta, salir de la zona de confort, disfrutar del calor de una grada como la nuestra...”. Las dos partes acordaron firmar por un año. Faltaban, sin embargo, algunas jornadas para concluir la campaña 21-22. Suficientes para que todo se tambalease, aunque ni Novás ni Sant Quirze tuviesen ya objetivos competitivos. En el antepenúltimo partido, ante el Villa de Aranda, Natan se lesionaba. Una semana después la directiva rosaleira y Álvaro Senovilla decidían separar sus caminos. A Natan se le ensombreció la alegría en un contragolpe. Saltó con potencia y giró el cuerpo en el aire para evitar la colisión con el portero. Al caer notó el crujido en la rodilla izquierda. “No sabía si era grave. Jamás había tenido más lesiones que alguna torcedura de tobillo ni me había perdido más de un partido seguido”, revela. Pudo levantarse y abandonar corriendo la cancha. El fisio del Sant Quirze le realizó la denominada “prueba del cajón”, pero no clarificó su estado. Natan pudo mantener la esperanza hasta que la resonancia dictó sentencia: rotura del cruzado anterior y del menisco interno. El cambio de entrenador no afectó. Senovilla había cerrado la plantilla. Trives, su sucesor, aceptó la herencia. Andrés Sánchez fue el único refuerzo posterior. Pero la directiva del Novás podía haber roto su acuerdo con Natan, que no habría pasado el preceptivo reconocimiento médico. El jugador, en cambio, recibió una oferta de ampliación de contrato a dos años. “Quedarnos sin él casi toda la temporada fue una putada, pero decidimos mantener el acuerdo prorrogando ese compromiso. Natan y su representante, David González, entendieron la situación”, valora Senra. El primera línea se muestra muy agradecido: “Si me hubieran dicho que ya hablaríamos el año que viene, lo hubiera comprendido. Incluso yo se lo dije. Pero siguieron interesados. Darme esa oportunidad, sin saber cuándo podré volver, me ha dado mucha confianza en ellos. Eso te motiva como jugador”. Hubo más facilidades. A Natan lo operó Sergio Massanet en Barcelona. El propio Senra le aconsejó al joven que aplazase su traslado a O Rosal para realizar la rehabilitación en su entorno. “Andrés habrá visto más lesiones de este calibre. Yo no era muy consciente de lo que se me venía encima”. –¿Y si voy en septiembre? –preguntó. –Si quieres, haz la recuperación ahí. Estarás con la familia y no tendrás que hacer tú todo. Aquí no estarás en dinámica de equipo y a lo mejor te encuentras más solo –recomendó el presidente. Trives secundó esta opción. “Es muy duro vivir una lesion grave cuando fichas por un nuevo equipo. Atraviesas diferentes etapas. A veces sientes que vas muy rapido, otras que te estancas. Ante estos altibajos, estar en tu círculo de familia y amistades es vital”, resalta el técnico. “Por eso pensamos que para Natan y para el equipo era mucho más interesante y efectivo que se recuperase en casa”. Convenía igualmente en cuanto a facilidades médicas. Natan Moreno frecuenta un centro de rehabilitación en Sant Cugat. Dispone de herramientas de última generación como el aparato de hipertermia Indiba. Todo ha ayudado a superar tres meses iniciales que resultaron “complicados” por la persistente inflamación de la articulación. Superado ese trance, ha comenzado con sentadillas, frenadas laterales y frontales... Pronto comenzará a trotar. “A partir de ahí será cuesta abajo, de puesta a punto para volver a la pista”. “En el día a dia hemos tenido comunicacion para ver cómo iban las cosas”, revela Trives. Natan, además, ha visitado O Rosal en tres ocasiones.Estos viajes han alimentado su entusiasmo. “Cada vez que voy me quedo con ganas de volver. La gente me acoge de forma genial y en los partidos hay un ambientazo. Es un placer y un espectáculo”. Natan no se ha fijado plazos concretos. “Escuchas a tu rodilla, a tus sensaciones, y avanzas según eso”, establece. Su idea, con todo, es instalarse en O Rosal en enero y ponerse ya a las órdenes del preparador físico del Novás, César Armán. Y a partir de ahí recuperar rutinas de juego, cambios de ritmo y dirección, lanzamientos... “Me muero de ganas de jugar, lógicamente, pero hay que ser consciente de la situación”. “Cuando se reincorpore al equipo, debemos tener mucha paciencia. No queremos forzar situaciones que nos perjudiquen ni a él ni al equipo”, defiende Trives. “Cuando veamos que está preparado y al nivel del grupo, estaremos encantados de que sume. Irá poco a poco y sin presión. El equipo será el que le ayude y no al revés. Estaremos juntos apoyándole en todo e intentando que recupere confianza, seguridad y nivel de juego. Todos tenemos ilusión, sin duda él mas que ninguno, pero las prisas no ayudan. Solo queremos que vuelva a disfrutar entrenando y jugando”. El excelente inicio de temporada del Valinox Novás contribuye a aquietar el desasosiego de Natan. “El equipo está genial. En los partidos desarrolla las directrices tácticas del entrenador. Si seguimos en este camino, la temporada irá genial”, pronostica el lateral catalán. “Mi reaparición dependerá de varios factores. Si ya no nos jugamos nada, puedo tener más tiempo. Pelear por el ascenso es a día de hoy una opción en pie. Podría tener el impulso de querer ayudar, pero siempre que esté a un nivel en que pueda aportar”. Ampliación de contrato Sin presión ni plazos