Velocidad y proyección definen al segundo fichaje del Vigo-Rías Baixas para la temporada 2023. El tarraconense Joan Cadena da el salto desde la categoría júnior al pelotón Élite-Sub23 con la formación presidida por José Luis Chamorro. Sus cualidades de esprínter las ha exhibido durante el último año en las filas de la Fundación Contador.

“Siempre me he defendido bien técnicamente y me ha gustado el contacto y la adrenalina que hay en las llegadas masivas”, apunta el corredor catalán de 17 años. Ganador esta campaña del GP Ayuntamiento de Valdefresno y del GP Agullana-Copa Catalana, el nuevo integrante del cuadro flúor se define como “esprínter y clasicómano por mi explosividad, técnica y colocación”. Esas características también las demostró en los velódromos a lo largo de 2021 para alzarse con la general de la Liga Española de Pista.

Su paso por la prestigiosa estructura de la Fundación Contador le ha permitido participar en varias de las pruebas con más cartel del calendario español y también competir en el extranjero. Una vez completada su etapa como juvenil se ha decidido por la propuesta del Vigo-Rías Baixas porque “el calendario que me ofrece se adapta a mi perfil mucho más que el de otros equipos. Para mi primer año como sub23 buscaba muchos días de competición y, de esta forma, adaptarme a la categoría y coger experiencia lo antes posible”.

Al margen del aspecto meramente deportivo, Cadena también ha valorado otras dos cuestiones. Por un lado, el ciclista de Tarragona asegura que la entidad olívica le presentó “un muy buen proyecto para mi futuro sobre la bicicleta y como persona porque el equipo apoya mi plan de compaginar los estudios y el ciclismo”. Además, el catalán otorga mucha importancia al hecho de que “el Vigo-Rías Baixas haya confiado en mí desde el primer momento, transmitiéndome muy buen feeling. Estoy contento de unirme a esta familia, donde seguro que viviré grandes momentos”.

Esta incorporación se suma a la del estadounidense Keegan Swirbul, procedente de la escuadra profesional Human Powered Health. Respecto a la composición de su plantilla para el próximo año, el conjunto flúor también ha oficializado las renovaciones de Noel Martín, Asier González, Cristino Lanchas, Martín Barrero, Marcos García y Bernat Tarrés.