Aitor de Luis ha completado la travesía Altabal. Se ha bautizado así la ruta a nado de ida y vuelta entre Alicante y la isla de Tabarca, de 42 kilómetros. Hasta ahora solo cinco nadadores del club alicantino RC7 había realizado con éxito este itinerario. El vigués se ha unido a ellos aunque con más esfuerzo del que se había pronosticado. Para lograrlo ha tenido que nadar de noche a noche.

La travesía no resultaba en principio difícil a nivel técnico. No aparecieron medusas, que era uno de los peligros del Mediterráneo, aunque poco probable a estas alturas del año. Tampoco la temperatura asustaba, sobre todo a alguien como De Luis, acostumbrado a enfrentarse al Atlántico. El nadador del Náutico, que no utiliza neopreno, salió a las cinco de la madrugada, con alrededor de 15 grados, y durante la mayor parte del tiempo disfrutó de cerca de 20.

Sí tuvo que enfrentarse al elemento más incómodo, el viento de poniente, que ya había obligado a trasladar el asalto del sábado al domingo. La Altabal se realiza costeando hacia el sur, cuando el nadador se abre hacia Tabarca, y el viento empujaba a De Luis a mar abierto. De esta manera, una travesía calculada entre doce y catorce horas se convirtió en una de quince horas y media. De Luis, que soportó las fluctuaciones anímicas y supo avituallarse con frecuencia, llegó a la playa de San Gabriel, en Alicante, a las 20.30, exhausto y ya de noche cerrada.