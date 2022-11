Bruguera: "Estos jugadores pueden dar la talla para ganar"

A dos días de debutar en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena contra Croacia, la selección española de tenis compareció este lunes en rueda de prensa para hacer balance de los últimos días de preparación. Las sensaciones son claras: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, número 1 y 2 del mundo, serán baja, "pero estos jugadores pueden dar la talla para ganar", confesó Sergi Bruguera, capitán del equipo nacional.

España participará en esta Fase Final de la Copa Davis en condición de local en Málaga. Sin embargo, existen varias preocupaciones. Una de ellas es la ausencia de esas dos grandes estrellas, para lo que Pablo Carreño se ve preparado con el objetivo de dar un paso adelante: "Siempre es bueno ser el número 1, pero prefiero ser el 2 ó el 3 si ellos están preparados para competir porque somos más fuertes. Aunque ahora estoy listo para serlo. Creo que, a pesar de todo, podemos hacer un buen torneo. ¿Por qué no ganar como en 2019?".

En la misma línea, confiado con el nivel que puede dar esta selección, se mostró Bruguera: "A veces es evidente que no puedes contar con el 1 ó 2 del mundo, pero tenemos muchísimos jugadores de calidad. Los cinco que están aquí han dado muchas victorias y alegrías. Con Rafa y Carlos seríamos más fuertes, pero estos jugadores pueden dar la talla para ganar".

Ahora bien. El gran "problema" a la hora de plantear la eliminatoria está siendo el partido de dobles contra Croacia. "Los dobles son muy importantes ahora. Es el 33% de la eliminatoria. Es de lo más fuertes de ellos. Estamos trabajando. Si tuviéramos que llegar, intentaremos hacer lo mejor posible", aseguró el capitán. Además confirmó que ya tiene decidida cuál será la pareja, aunque su idea es desvelarla en el último momento.

Tampoco la pista ha dado buenas sensaciones a los jugadores. "Las condiciones aquí son bastante mas rápidas. Igual no es la pista que pediríamos si nos dejaran elegir", explicó Marcel Granollers, pero la confianza es plena: "Tenemos la calidad para competir contra quien sea e intentar ganar", confirmó el catalán. Y es que, como aseguró Carreño, "No hay ningún favorito claro que destaque por encima del resto. No sabes muy bien lo que va a pasar. Está muy abierto todo".

Mundial de Qatar

No obstante, ante la expectación generada en la ciudad de Málaga por vivir y albergar una Fase Final de la Copa Davis, se ha cruzado uno de los grandes eventos internacionales del mundo del deporte: el Mundial de fútbol de Qatar. Y no solo eso, sino que, precisamente, el debut de la España de Luis Enrique y de la de Sergi Bruguera coincidirán en hora: el España-Costa Rica de fútbol será a las 17.00 horas (horario peninsular), mientras que el España-Croacia de tenis comenzará a las 16.00 horas.

Sobre esta cuestión se pronunció Roberto Bautista: "Una Copa Davis, y más en España, no se vive todos los días. Es un espectáculo muy bonito. Es verdad que a todos nos gustaría ver a España en el Mundial y apoyarles, pero la gente vendrá, estará el estadio lleno". No obstante, el mensaje de los tenistas es muy claro: "Necesitamos todo el apoyo del público teniendo una eliminatoria tan complicada contra Croacia".