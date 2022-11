El Ganomagoga IES Coruxo goleó a O Esteo de As Pontes en el partido correspondiente a la décima jornada de Segunda División B de fútbol sala, disputado en el Central de As Travesas. La primera parte tuvo alternativas pero la mayor intensidad y acierto se impusieron al juego individual del equipo visitante. Al descanso, 2-0. Con 3-0, O Esteo sacó portero-jugador a falta de 7 minutos. El equipo de Lucas Fernández leyó bien la situación y amplió su ventaja hasta el 5-0 final. Cuarta jornada seguida puntuando, lo que le permite acercarse al play off.

Jugaron Adán, Fernández, Kike, Pedro y Dani –cinco inicial–, Jorge, Alexis, Iago, Cristian, Manu, Pablo Calvo y Pablo Gil. Goles: 1-0, min 1: Pedro; 2-0, min 18: Quique; 3-0, min 22: Cristian; 4-0, min 34: Jorge; 5-0, min 36: Jorge.