El Coruxo vuelve esta tarde a la realidad de la Liga tras su paso por la Copa del Rey. Los jugadores entrenados por los hermanos Montes han pasado página de una nueva eliminación copera, en la que el equipo mereció mucho más y solo pequeños detalles impidieron que se pasara la eliminatoria.

Y en esta vuelta a la competición, los vigueses reciben a un equipo herido, pues el Langreo no consigue levantar cabeza, y se encuentra en puestos de descenso, a seis de la salvación. Los asturianos llegan a O Vao con cambio en el banquillo, tras hacerse con las riendas del equipo Pablo Acebal, que de forma interina se hizo con el equipo tras la destitución de Roberto Robles. Por ello es una incógnita lo que pueda hacer el Langreo esta tarde. Jacobo Montes lo tiene claro, indicando que “es una semana en donde nos hemos centrado mucho en lo nuestro, ya que no sabemos lo que nos vamos a encontrar en O Vao. Creo que ha sido una buena semana de entrenamientos, el equipo ha respondido bien a esa injusta eliminación de Copa, y creo que nos ha hecho poco daño. El equipo ha entrenado con energía, estamos recuperando efectivos, estamos contentos, y con ganas de revertir la situación en O Vao, en donde aún no estamos siendo todo lo solventes que deberíamos ser. Siempre hay un punto de inflexión, un punto de partida, y esperemos que sea hoy ante el Langreo, en donde tenemos que poner todo de nuestra parte para brindarles una victoria a la afición, que creo que se lo merecen. Es cierto que fuera de casa estamos siendo solventes, pero en casa nos falta dar ese pasito de ser determinantes y de conseguir la victoria”.

El partido de esta tarde es importante para los vigueses, sobre todo tras la derrota de ayer del Valladolid Promesas. De sumar los tres puntos, el Coruxo subiría un puesto en la clasificación y se colocaría en tercera posición, por detrás del Arenteiro y del Guijuelo. Pero no deben despistarse, ya que la igualdad en el grupo es máxima, pues antes de disputarse los partidos de esta tarde, hay ocho equipo en un margen de un solo punto, por lo que los errores se pagan.